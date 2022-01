Schönberg

Es ist fertig – und es ist ein Schmuckstück geworden. Nach mehr als fünfjähriger Bauzeit sind die 75 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg in ihrem neuen Feuerwehrgerätehaus angekommen. Rund 1,3 Millionen Euro hat die Gemeinde am Ende für den An- und Umbau investiert. 4500 Stunden Eigenleistungen haben die Aktiven selbst in ihr Domizil gesteckt. Sie konnten durch Corona ihre Jahreshauptversammlung noch nicht im neuen Haus abhalten, und auch eine Einweihung mit einem Tag der offenen Tür steht noch aus. Doch in diesem Sommer soll es soweit sein.

Schmuckstücke sind unter anderem der Schulungsraum mit einer aus der Kameradschaftskasse finanzierten Lounge-Ecke, die moderne Küche und der Raum für die Jugendfeuerwehr. Die hat nun zwar ihr eigenes Reich, ist aber unter anderem in dem neuen Umkleidebereich komplett in die aktive Wehr integriert, wie Wehrführer Jörg Matthies nicht ohne Stolz bei einem Rundgang betont.

Freiwillige Feuerwehr Schönberg Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg hat 75 aktive Mitglieder, 20 Mädchen und Jungen bilden die Jugendfeuerwehr. Rund 120 Einsätze werden im Jahr verzeichnet. Schwerpunkt sind vor allem in den Sommermonaten die Strandbereiche mit Ferienwohnungen und Appartementhäusern. Zum Einsatz kommen sechs Fahrzeuge, darunter die Feuerwehrdrehleiter. Die Wehr ist ausgerüstet für den Katastrophenfall und kann als Evakuierungsort eine Betreuung und Versorgung der Menschen sicherstellen.

Lange war klar: Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg braucht mehr und vor allem den Sicherheitsstandards entsprechenden Raum. Denn die Wehr hatte sich seit dem Einzug in das damalige Haus der Sicherheit 1976 nicht nur von 40 Aktiven mit rund 60 Einsätzen im Jahr auf jetzt 75 Aktive mit rund 120 Einsätzen im Jahr vergrößert, die Seniorenabteilung und die Jugendfeuerwehr (20 Mitglieder) noch nicht mitgerechnet. Auch die Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse haben sich seitdem erheblich erhöht. Einher gegangen war die Notwendigkeit einer Erweiterung mit der Umstrukturierung der Polizei. Die zog aus, die Feuerwehr bekam zwar mehr Platz, doch es gab reichlich Nachholbedarf in der Ausstattung. Getrennte Rettungswege und Umkleidebereiche waren da nur zwei Stichworte.

2016 lagen dann die ersten Pläne auf dem Tisch, drei Bauabschnitte waren vorgesehen, die Kostenschätzung bewegte sich bei rund 722 000 Euro. Oberste Priorität: Der Erhalt des zentralen Standortes aufgrund der Ausrückzeiten. Im ersten Schritt war das Altgebäude entkernt und saniert worden, was nicht ohne Überraschungen blieb. Heizungen und Rohrleitungen sowie Elektrik mussten komplett erneuert werden. Außerdem erhielt die Jugendfeuerwehr ihren eigenen Schulungs- und Aufenthaltsraum, den die Mädchen und Jungen auch selbst mitgestalteten. Ende 2018 wurden die Räume im Altbau bezogen.

Am Ende schlug eine Bausumme von 1,3 Millionen Euro zu Buche

Doch das dicke Ende kam erst noch. Denn der zweite Bauabschnitt – der Anbau mit neuem Schulungsraum und neuer Küche sowie einer Garage für Anhänger – hatte es in sich, wie sich der Wehrführer erinnerte. Probleme mit dem Denkmalschutz, Verzögerungen bei der Baugenehmigung und erneute Differenzen mit der Feuerwehrunfallkasse konnten erst in vielen Gesprächen, auch mit einem Fachanwalt, und Ortsterminen gelöst werden. Eine Kostenanpassung hatte im Oktober 2019 einen Bausumme von rund 998 000 Euro ergeben.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann kam 2020 grünes Licht von der Behörde, Ende 2020 ging es in den neuen Schulungsraum, der alte Schulungsraum konnte nun entkernt werden. Dort sollten der nach männlich und weiblich getrennte Umkleidebereich sowie die neue Wegeführung entstehen. „Wir mussten erst einen Bereich fertigstellen, damit wir den anderen bearbeiten konnten“, erklärte Matthies. Eine besondere Herausforderung für alle Aktiven sei es gewesen, während der gesamten Bauzeit den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten und jederzeit einsatzbereit zu sein. „Doch alle waren hochmotiviert, haben mitgezogen, gearbeitet, und das ist keine Selbstverständlichkeit“, zog der Wehrführer Bilanz. Am Ende war die Bausumme bei 1,13 Millionen Euro angelangt.

Mitgedacht ist auch der Katastrophenfall

Mitgedacht hatten die Planer und Feuerwehraktiven auch den Katastrophenfall. „Wir können jederzeit Menschen hier im Feuerwehrhaus versorgen und sind durch das neue Stromaggregat autark im Falle eines Stromausfalls“, erklärte Matthies. Die Wehr sei hochzufrieden mit dem, was entstanden sei. „Wir hoffen, im Sommer das Haus auch der Öffentlichkeit mit einem Tag der offenen Tür vorstellen zu können“, so Matthies.