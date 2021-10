Blekendorf

Die allermeisten Menschen haben eine Impfung. Dennoch benötigen viele Menschen noch einen Corona-Test. Nachdem sie kostenpflichtig gemacht wurden, schlossen viele Teststationen. Kirsten Manthey von Filippos Erlebnisgarten in Blekendorf lässt weiter testen. Wer kommt noch? Wie lange gilt das Angebot noch? Wie viele Corona-Fälle wurden entdeckt? Antworten darauf im Interview mit Kirsten Manthey.

Frage: Seit April haben Sie offiziell ihre Teststation am Filippos Erlebnisgarten geöffnet. Wie hat sich im Laufe der Monate die Kundenzahl entwickelt?

Kirsten Manthey: Der Peak war ganz klar Juni und Juli in der Feriensaison. Im August nahm es ab. In Spitzenzeiten waren es 300 Kunden pro Tag. Insgesamt haben wir 15 000 Menschen getestet. Seit einer Woche sind die Tests nicht mehr für jeden kostenfrei.

Wie sind die Zahlen jetzt?

Im Grunde genommen läuft es noch wie in der Woche davor, als der Test noch kostenlos war. Es sind etwa 25 bis 30 Menschen pro Tag. Ich rechne nicht, dass es wieder mehr werden. Aber wenn sich das Niveau so hält, ist alles gut. Wir haben pro Tag acht bis zehn Personen, die den Test bezahlen.

Was sind das für Menschen, die jetzt kommen und sich testen lassen wollen?

Es sind Kinder, die in den Ferien sind und daher kein Schulzertifikat haben. Sie müssen sich testen lassen. Die bezahlen aber nichts. Es sind Menschen, die einen Nachweis haben, dass sie sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen. Sie zahlen auch nichts. Es kommen aber durchaus Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Diese Gruppe ist hervorragend informiert. Die nehmen das Angebot mit einer großen Selbstverständlichkeit an.

Das sind also Impfgegner?

Ich würde das nicht so hart ausdrücken. Die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben ihre eigenen Beweggründe.

Wie lange will der Erlebnisgarten noch Teststation bleiben?

Das diskutieren wir jeden zweiten Abend. Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir ein kleiner privater Anbieter sind und nicht einer von den ganz großen. Dadurch haben wir täglich die Wahl zu entscheiden. Wir machen den Oktober auf jeden Fall durch. Für den November gehen wir auch davon aus, dass wir geöffnet haben, aber mit eingeschränkten Zeiten. Kurz gesagt: Solange es eine Nachfrage gibt, die noch Sinn macht, testen wir.

Ein Test kostet bei Ihnen zwölf Euro. Bei anderen ist es deutlich teurer. Wie kommt das?

Wir können es uns leisten, auch da das Testen nur ein kleiner Teil unseres Angebotes ist. Zudem müssen die Menschen zu uns rauskommen. Das werden sie für überhöhte Preise nicht tun. Im Sommer haben wir Geld verdient, wie alle Teststationen. Seit der Senkung der Erstattungen seitens des Bundes – die haben das drastisch reduziert – machen wir kein Minus, aber auch kein großes Plus mehr. Wir ziehen das durch, weil wir der Überzeugung sind, dass es wichtig für die Ferienregion ist.

Sie waren unzufrieden mit den Behörden und dem Bund. Schildern Sie doch mal Ihre Probleme.

Wir haben es mehrfach erlebt im Laufe der Saison, dass Verordnungen rückwirkend geändert wurden. Es ist ein No-Go, dass man am 7. Juli ein offizielles Schreiben erhält, dass seit 1. Juli 30 Prozent weniger erstattet wird für einen Test. Das war kein Einzelfall. Das ist so, als wenn ich einen Mitarbeiter einstelle und ihm 3000 Euro Gehalt verspreche. Dann lasse ich ihn zehn Tage arbeiten und sage dann: Du verdienst nur noch 2000 Euro.

Man muss aber auch sagen: Die Absprachen im direkten Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Plön waren super. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Behörden, wenn sie jemanden zu uns geschickt haben oder es Rückfragen gab. Aber alles, was eine übergeordnete Behörde ist, da wird es schwierig. Da verlieren sich die Wege. Die Informationen kommen bei uns nicht mehr an.

Haben Sie Corona-Fälle entdeckt?

Ja klar. In den Spitzenzeiten waren es zehn bis 14 im Monat, fast jeden zweiten Tag einen. Im September hatten wir auch wieder vier Fälle. Wir wissen am Ende aber nicht, ob das ein falsch-positiver Test war. Das erfahren wir nicht. Es hat relativ lange gedauert, bis wir den ersten Fall hatten. Im Mai ging es mit der Tourismus-Saison los. Im Juni war die Zahl der Positiv-Fälle signifikant. Es wäre auch komisch gewesen, wenn wir nichts entdeckt hätten.

Haben Sie und Ihre Mitarbeiter Angst, sich bei der Arbeit mit Corona anzustecken?

Wir haben eine Mitarbeiterin, die am nächsten Tag nach dem Dienst Erkältungssymptome zeigte. Wir haben sie getestet. Der Mitarbeitertest war negativ. Wir haben sie dennoch in häusliche Quarantäne geschickt. Ein weiterer PCR-Test war auch negativ. Sie hatte offensichtlich einfach eine Erkältung gehabt. Das gibt es ja auch noch. Mit der angebrachten Vorsicht ist Angst nicht notwendig.