Laboe

Die Laboer Südmole soll nun endlich saniert werden. Nach einem langen Entscheidungsprozess fiel die Wahl mit einer Stimme Mehrheit auf die sogenannte große Lösung als eine von sechs vom Planungsbüro ITT Portconsult vorgestellten Varianten. Doch damit sind vor allem die Fischer, neben der DGzRS die Hauptnutzer an dem maroden Bauwerk des Laboer Hafens, nicht einverstanden. Sie beklagen, dass bei der Sanierung ihre Erfahrung aus dem praktischen Alltag nicht berücksichtigt wird und die geplante Ausführung dem gesamten Hafen schadet. Bei einem Gespräch vor Ort machten sie ihrem Unmut Luft.

Südmole im Laboer Hafen Mit ihren Fischerhütten in Schwedenrot ist die Laboer Südmole ein Wahrzeichen der Gemeinde Ostseebad Laboe. Erklärtes Ziel der Gemeinde: Diese Hütten sollen auch im Falle einer Sanierung erhalten bleiben. Die Fischer haben dort ihre Netze und ihr Werkzeug verstaut. Einen Strom- oder Wasseranschluss gibt es dort nicht. Zwölf aktive Fischer, einer davon hauptberuflich, haben ihre Kutter an der Südmole liegen. Sie verkaufen ihren Fang im Laboer Hafen und sind in der Saison gleichzeitig eine touristische Attraktion.

Wie berichtet, sieht die große Lösung, die rund 3,7 Millionen Euro kosten soll, eine Sanierung der Mole durch vorgehängte Betonwände vor. Außerdem soll die Mole um etwa zehn Meter verkürzt und der Seenotrettungskreuzer Berlin an die Stirnseite verlegt werden. Vorteil für die Seenotretter: Mehr Platz beim Transport von Verletzten. Zudem ist eine Verlegung und Verbreiterung der kleinen Slipanlage mit einem Laufsteg vorgesehen, um den Hafen für Sportbootfahrer attraktiver zu machen.

Doch diese Pläne sehen etwa ein Dutzend Fischer, die ihre Kutter an der Südmole liegen und lange Jahre Erfahrung mit dem Verhalten der Wellen im Hafen haben, kritisch. „Eine Mole soll den Hafen schützen. Durch die Verkürzung der Mole wird der Schwell im Hafen deutlich erhöht“, erklärte Rainer Lüdecke, Vorsitzender des Laboer Fischervereins. Man habe im Laboer Hafen nicht nur mit der wetterbedingten Welle, sondern auch mit der durch die Schifffahrt verursachten Welle zu tun, so die Fischer.

Laboer Fischer: „Beteiligung sieht anders aus“

Seit 2018 versuche er, mit den politischen Fraktionen in Kontakt zu kommen, um die Hinweise und Anregungen der Fischer in die Pläne mit einzubringen. „Die Einzigen, die auf unsere Briefe geantwortet haben, waren die SPD und die CDU. In einem Gespräch mit dem Bürgermeister hat man uns versprochen, dass wir eingebunden werden, aber beim Ortstermin hier auf der Südmole waren wir nicht dabei. Warum macht man das nicht mit allen Nutzern?“, fragt Lüdecke. Er sei in mehreren Sitzungen der Ausschüsse und Gremien dabei gewesen, mehrfach habe man darauf hingewiesen, dass für die Sicherheit im Hafen Spundwände das Mittel der Wahl seien und keine Betonwände, die mit ihrer glatten Oberfläche die Welle nicht brechen, so Lüdecke weiter. Der Bürgermeister habe mitgeteilt, dass er eine Beteiligung der Fischer „in dieser Phase“ nicht sehe und einen runden Tisch zu weiteren Details zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. „Der Fischerverein lehnt dieses Vorgehen ab. Beteiligung und demokratische Diskussion, wie wir sie verstehen, sehen anders aus“, erklärte Lüdecke.

Rainer Lüdecke, Vorsitzender des Fischervereins Laboe: „Wir wollen nur den Erhalt des Status quo“

Der Vorsitzende des Fischervereins monierte, dass lediglich auf die DGzRS Rücksicht genommen werde. „Aber wir gehören auch hierher“, so Lüdecke. Der dringende Appell der Fischer sei es, die Pläne noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und so nicht nur knapp eine Million Euro Kosten zu sparen, sondern auch etwas für die Sicherheit der Schiffe im Hafen zu tun. „Unsere Forderungen sind bescheiden. Wir wollen nur den Erhalt des Status quo, unserer Fischerhütten und Liegeplätze in einem schwellarmen Hafen zu moderaten Konditionen. Das wäre bei der günstigsten Sanierungsvariante mit Kosten von rund 2,9 Millionen Euro durchaus gegeben“, so Lüdecke weiter.

Die SPD und die CDU-Fraktion hatten gegen die große Lösung gestimmt. Sie wollen nun einen gemeinschaftlichen Antrag in die Gemeindevertretung bringen, das Thema erneut aufzugreifen und auch mit Blick auf die Kostenersparnis die Auswahl der Sanierungsvariante neu zu diskutieren, wie Günter Petrowski (CDU) und Wilhelm Kuhn (SPD) vor Ort ankündigten.