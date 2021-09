Florian Näcker neuer Jugendmitarbeiter in der Preetzer Stadtkirche

Preetz

Von Preetz hatte er zuvor noch nie gehört – nun will Florian Näcker in der Evangelischen Jugend für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene da sein. Nach einjähriger Vakanz ist der junge Religionspädagoge seit 1. September der neue Leiter. Für Näcker ist das die erste Stelle nach seiner Ausbildung.

Florian Näcker: Jugendarbeit, wie ich sie machen möchte

Der gebürtige Niedersachse aus Buchholz in der Nordheide wusste schon früh, dass er mit jungen Menschen arbeiten wollte. Großgeworden in der Evangelischen Jugend Buchholz, wollte er ursprünglich Lehrer werden. Durch die Erfahrungen der ehrenamtlichen Arbeit in der Gemeinde entschied er sich dann für ein Studium der Religionspädagogik und Soziale Arbeit an der Hochschule Hannover.

Nach seinem beruflichen Anerkennungsjahr in der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Buxtehude suchte er online bei der Nordkirche nach einer Stelle und war von der Stellenausschreibung der Preetzer gleich fasziniert. „Hier wird Jugendarbeit so gemacht, wie ich sie kenne und machen möchte“, begründet der 25-Jährige seinen Entschluss, in den Norden zu kommen.

Evangelische Jugend ist Rückzugsort für Jugendliche

Die Evangelische Jugend, sagt Florian Näcker, kann für Jugendliche ein Rückzugsort sein, an dem diese sich selbst finden können. „Jugendarbeit bedeutet für mich Raum, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Jeder kann sich mit seinen Stärken und Schwächen einbringen.“ Im Gegensatz zur Schule gäbe es in der Jugendarbeit viele Alternativen, um seinen eigenen Weg zu finden. Das Besondere von Jugendarbeit unter dem Dach der Kirche sei, so Näcker, dass Nächstenliebe und Akzeptanz an erster Stelle stünden. „Gäbe es davon mehr in der Welt, würde es weniger Hass und Neid in der Gesellschaft geben“, ist Näcker überzeugt.

Als Kind der 90er sei er mit Pokémon und Yu-Gi-Oh aufgewachsen. PC-Games und Konsolenspiele sind seine Leidenschaft. Nicht nur durch sein Alter ist Florian Näcker nahe an den jungen Menschen, seine Begeisterung für das Marvel-Universum sowie strategische Brett- und Kartenspiele sind sicherlich kein Hindernis. Näcker hat schon viele Jugendliche kennengelernt und ist in der Gemeinde herzlich aufgenommen worden. Sein erstes großes Projekt ist die Vorbereitung der Kinderbibelwoche in den Herbstferien. Die Planung von Ausflügen und Zeltlagern, die Begleitung von Konfirmanden und Pfadfindern sind weitere Aufgaben.

Auf den Jugendleiterrunden packt er gerne das ethisch-moralische Kartenspiel „Trial By Trolley“ aus, das die Spieler in moralische Dilemmata bringt und zu „super Gesprächen“ führt. „Ich bin jemand, auf den man offen zugehen und bei dem man Zuflucht finden kann“, beschreibt sich der angehende Diakon. „Aber man kann sich auch an mir reiben, mit mir hitzig diskutieren und streiten.“

Denn das Ziel seiner Arbeit sei, jeden zu integrieren. Eine eigene Meinung vertreten, Probleme mehrdimensional beleuchten und es aushalten können, wenn die eigene Meinung nicht auf Gegenliebe stößt, gehöre zum Lernprozess junger Menschen. Jugenddiakon darf sich der Religionspädagoge übrigens erst nennen, wenn er im kommenden Jahr offiziell eingesegnet wurde.

Vorstellungsgottesdienst für Florian Näcker ist am Sonntag, 26. September, in der Preetzer Stadtkirche. Beginn: 9.30 Uhr. Predigtgottesdienst mit Taufe. Leitung: Pastorin Ute Parra.