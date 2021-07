Hohwacht

Dem gelernten Zimmermann ist die Gastronomie nicht fremd. Seine Mutter führte das Café Impresso in Kiel oder das Café Fördeblick in Laboe. Er selbst arbeitete in Restaurants und Bars. Nur durch einen Zufall erfuhr er, dass die Gemeinde Hohwacht einen Betreiber für eine Strandbar sucht. Die Eltern seiner Freundin verbringen ihre Ferien in Hohwacht. Bei einem Besuch sah er den Gemeindeaushang. Er bewarb sich, wurde angenommen. „Es war ein kleiner Herzenswunsch, etwas eigenes zu machen.“

Flunderbar zieht die Kundschaft an

Die hellblaue Flunderbar baute Joachim als Handwerker natürlich selbst. Wer keinen Strandkorb in der Nähe hat, setzt sich in die einfachen Holzsessel und -bänke aus Paletten, die mit Kissen gepolstert sind. Am vergangenen Freitag feierte das Pärchen die Eröffnung ihrer Bar am Strand. Das neue gastronomische Angebot trifft den Geschmack der Urlauber. „Ich bin sehr mit den Umsätzen zufrieden“, sagt der Jungunternehmer schon nach wenigen Tagen.

Direkt am Strand in Hohwacht liegt die neue „Flunderbar" von Kian Joachim und Lisa Graap. Urlauber und Einheimische nehmen das neue Angebot gut an.

Die Begeisterung bei den Gästen ist groß. Daniel Bendrat aus Nordrhein-Westfalen kommt mit seiner Familie schon viele Jahre nach Hohwacht. „Das hat gefehlt“, urteilt er über das neue Angebot.

Eine Mosterei aus dem Wendtland liefert Schorlen, Säfte, Sirup und Limonaden. Alles Bio, verspricht er. Joachim und Graap servieren ihren Gästen klassische Cocktails wie Caipirinha oder Cuba Libre. Dazu gibt es selbst erdachte Kombinationen: Tonic Maracuja alkoholfrei oder Amaretto-Apfel-Bio-Spritz. Beim „Drink of the Day“ wünschen sie sich, dass ihre Gäste ihnen Rückmeldungen geben. Vielleicht schmeckt es mit einer veränderten Mischung noch besser.

Bio-Bier vom Fass aus Stralsund

Die Biere stammen von einer Brauerei aus Stralsund. Es gibt kühles Blondes vom Fass. Die Zutaten zum Bier stammen allesamt aus biologischem Anbau. Eine Siebdruckmaschine liefert die gewünschten Kaffees. Speisen gibt es noch nicht. Aber die Flunderbar möchte möglichst bald Waffeln und Crêpes servieren.

Darauf legt Joachim wert: Alle Zutaten und Produkte sind rein pflanzlicher Natur. Nichts stammt von Tieren. Es gibt richtige Gläser, Kaffeebecher und Tassen, keine Einwegsachen.

Geöffnet von 12 bis 23 Uhr

Um 12 Uhr starten die Gastronomen ihren Strandtag, der bis 23 Uhr abends geht. Zur Abendbrotzeit um 18 Uhr gibt es eine kleine Flaute am Tresen. Danach kommen die Urlauber wieder an den Strand und verlangen nach einem „Sundowner“ mit Blick auf die Ostsee.

Bis in den Oktober hinein darf das mobile Gebäude am Strand stehen. Danach zieht es um auf eine nahe gelegene Wiese des früheren Freibadgeländes. „Wir wollen an schönen Tagen auch im Winter öffnen.“ Das sei aber mehr die Zeit für Grog, Glühwein und heiße Schokolade.

Aussichtsplattform Flunder als Namensgeber

Wie kam es zu dem Namen „Flunderbar“? „Wir haben viel mit dem Begriff Bar herumgespielt“, erinnert sich Joachim. Ein Bekannter schlug „Flunderbar“ war, weil die Aussichtsplattform Flunder nicht einmal einen Steinwurf weit entfernt liegt. Dazu reizt das Wortspiel mit „Wunderbar“. „Der Name bleibt gut hängen.“