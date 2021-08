Selent

In Corona-Zeiten gehören Videokonferenzen zum beruflichen Alltag. Die Förde Sparkasse nutzt diese Form des Gespräches für ihre Bankfiliale in Selent. Statt am Schalter erledigen die Kunden ihre Geschäfte per Beratung am Bildschirm. Sparkassen-Mitarbeiter in Kiel werden per Kamera in den kleinen Raum in der Kieler Straße 10 zugeschaltet.

„Die Kunden können alles genau so erledigen, wie wenn sie vor einem Bankschalter stehen“, sagte Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Moll bei der Präsentation der neuen Technik, die auf Knopfdruck funktioniert. Wer mit einer Rechnung erscheint, deren Betrag überwiesen werden soll, legt das Papier auf einen Scanner. Die Kontodaten und Verbindungen liest der Mitarbeiter in Kiel vom Bildschirm ab und erledigt den Kundenwunsch.

„Durch die Bank positive Reaktionen“

300 Kunden nutzten bereits den „Liveservice“, wie die Sparkasse ihr Angebot nennt. Vor allem Ältere, die kein Online-Banking betreiben, gehören dazu. „Durch die Bank positiv“, sagt Jonathan Müller zu den Reaktionen der Kunden. Er gehört zu den vier Sparkassen-Mitarbeitern, die per Video zu ihren Kunden geschaltet werden. Sein Kopf ist dabei in der natürlichen Größe auf dem Bildschirm zu sehen. So, als würde Müller direkt vor einem stehen.

Eigentlich sitzt er in der Filiale der Förde Sparkasse in Kiel in der Holtenauer Straße. Die neue Technik schreckt nicht ab. Eine 89-jährige Frau habe sogar zu ihm gesagt: „Ich komme gerne wieder.“ Negative Äußerungen könne man an einer Hand abzählen.

Öffnungszeiten in Selent durch die Technik deutlich ausgeweitet

In den Raum mit dem Bildschirm, der an einer Säule montiert ist, kommen nur Bürgerinnen und Bürger, die eine EC-Karte der Förde Sparkasse besitzen. Ihre Identität kann die Sparkasse per vorgelegtem Ausweis oder anhand der Unterschrift überprüfen. Wie bei jedem Bankgeschäft muss der Kunde gegenzeichnen. Am Schalter macht er das auf Papier, beim Liveservice auf einer elektronischen Unterlage mit einem speziellen Stift.

Die Filiale in Selent öffnete in der Vergangenheit nur sieben Stunden pro Woche. Zukünftig sind es mit der neuen Technik 41 Stunden. Eine deutliche Verbesserung für die Sparkassen-Kunden. Peter Moll: „Wir haben den Service damit ausgeweitet.“

Lesen Sie auch 225 Jahre Förde Sparkasse: Vom Kreditgeber für Tagelöhner zur modernen Bank

Zwar gibt es keinen Schalterdienst mehr in Selent, aber die Sparkassen-Mitarbeiter bleiben vor Ort ansprechbar, wenn es der Kunde wünscht. In der Filiale steht ein Beratungsraum zur Verfügung. Termine müssen vorher über die Sparkasse in Lütjenburg abgesprochen werden.

Videoplattform auch für Verwaltungen offen

Im Einsatz der Videotechnik sieht Sparkassen-Vorstand Moll eine Strategie, die die Mitbewerber nicht verfolgen. „Der Weg der Konkurrenz ist ein anderer. Dort werden Filialen im ländlichen Raum geschlossen.“ Das wolle die Förde Sparkasse auf diese Weise verhindern. „Wir sind eine Flächen-Sparkasse.“

Lesen Sie auch Darum schließt die VR-Bank drei Filialen im Kreis Plön

Darin sieht Thomas Hansen, der als Kreistagsabgeordneter im Verwaltungsrat der Sparkasse sitzt, ein Signal an die Bevölkerung. Man bleibe auch im ländlichen Raum in der Fläche weiterhin sichtbar bleibe. „Das ist ein sehr gutes Modell.“

Und es könnte noch besser werden. Peter Moll bietet die Videoplattform auch Amts- und Kreisverwaltungen oder Krankenkassen an, die sie für ihre Geschäfte nutzen könnten. Vorausgesetzt sie schaffen sich die entsprechende Technik an, um auf Sendung gehen zu können.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selents Bürgermeisterin Sabine Tenambergen: „Ich freue mich, dass Selent für das Pilotprojekt ausgewählt wurde.“ Die Förde Sparkasse will im nächsten Jahr ähnliche Filialen in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und in Kiel-Holtenau bauen. Die Erfahrungen aus Selent sollen dabei einfließen.