Schrecksekunde für 260 Passagier an Bord der Fähre „Gaarden“. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei rammte das Schiff am Sonnabend gegen 13 Uhr den Fähranleger in Möltenort. Neun Menschen wurden bei dem verunglückten Anlegemanöver leicht verletzt. Die Unglücksursache scheint festzustehen.