Die Wege zum nächsten Wahllokal waren den 120 Männern und Frauen im Sportdress offensichtlich deutlich zu kurz. Stattdessen stellten sie sich am Wahlsonntag der Herausforderung einer Langstrecke: dem ersten Marathonlauf rund um die Kieler Förde von Laboe bis nach Schilksee – allerdings noch ohne individuelle Zeitmessung und Platzierung.

Nach dem zur Premiere bewusst klein gehaltenen Teilnehmerfeld soll der Fördemarathon Kiel im kommenden Jahr allerdings zu einem riesigen Lauf-Event mit mehr als 2000 Teilnehmern avancieren, dann aber auch als richtiger Wettkampf um Bestzeiten und Spitzenplätze.

Organisation eines großen Fördemarathons wäre extrem aufwendig

Wenn es denn wirklich so weit käme, hätte sich für Jens Meier ein lang gehegter Traum erfüllt. Schon lange spukte dem passionierten Langstreckler und Pressewart seines Vereins LTV Ost diese Idee eines Fördemarathons Kiel mit ständig wechselnden Panoramaaussichten aufs Wasser im Kopf herum.

Warum diese nahe liegende Idee nicht schon längst in die Tat umgesetzt wurde, weiß Meier aus eigener Erfahrung jetzt: „Weil es unfassbar aufwendig ist, so einen Marathon mit all den dafür nötigen Genehmigungen und Auflagen zur Ausweisung der Laufstrecke zu organisieren.“

Fördemarathon Kiel: Laufpremiere unter idealen Bedingungen

Doch die Aussichten, den Fördemarathon im kommenden Jahr sogar zu bundesweit beachteter Größe zu verhelfen, stehen offenbar gut. Ende August 2022 wäre dafür ein idealer Termin, wenn Kiel im Rahmen einer „Olympischen Woche“ das 50-jährige Jubiläum der Spiele in Kiel (1972) würdigt. „Die Stadt hält den Fördemarathon in dieser besonderen Woche für eine gute Idee und hat uns bereits Unterstützung bei der Organisation zugesagt“, erklärt Jens Meier seinen Optimismus.

Dagegen nahm sich die Premiere des Fördemarathons Kiel trotz bester Läuferbedingungen bei angenehm um die 20 Grad temperiertem Sonne-Wolken-Mix eher bescheiden aus. Mehr als 140 sportliche Männer und Frauen aller Alters- und Leistungsklassen hatten sich angemeldet, 120 traten am Start in Laboe tatsächlich an – nach teilweise weiten Anreisen aus Bielefeld oder Rostock.

Laufstrecke des Fördemarathons Kiel war nicht extra abgesperrt oder präpariert

Mehr hätten es laut der Organisatoren auch nicht sein dürfen. Denn der Kurs des Testlaufs von Laboe (Hafenvorfeld) über Heikendorf, Schwentinemündung, Seefischmarkt, Kiellinie, Schleusenpark, über die Hochbrücke, entlang des Kanals über den Tiessenkai bis zum Zieleinlauf in Schilksee (Hafenvorfeld) war nicht extra abgesperrt oder präpariert worden.

Damit den Läufern beim Fördemarathon Kiel trotzdem nichts passiert, hatten die Organisatoren das Teilnehmerfeld in neun nacheinander startenden Gruppen mit unterschiedlichen Laufzeit-Vorgaben von schnellen 3 Stunden, 45 Minuten bis zu gemächlicheren vier Stunden, 45 Minuten für die 42,5 Kilometer aufgeteilt – begleitet von Radfahrern hinten und Pacemaker (Tempomachern) vorne.

So starke Steigungen hatten viele Läufer beim Fördemarathon Kiel nicht erwartet

Beim Eintreffen der letzten Marathonis kurz nach 14 Uhr konnte Jens Meier aufatmen: kreislaufbedingte Ausfälle gab es beim Fördemarathon Kiel ebenso wenig wie Zwischenfälle im Straßenverkehr: „Alles lief glatt.“

Auch das Kalkül, bei Läufern Neugier auf die Strecke zu wecken, ging auf. Fast alle hätten einerseits die traumhaften Panoramaaussichten aufs Wasser genossen, sich andererseits aber auch über die konditionell unerwartet stark fordernden Steigungen gewundert.

„Leicht ist der Kurs um die Förde wirklich nicht, aber wunderschön“, betonte Meier, der sich nach der gelungenen Premiere bestätigt fühlt, seinen Plan eines richtig großen Fördemarathons umzusetzen: „Das Interesse dafür ist groß.“

So gebe es bundesweit bereits jede Menge Anfragen. Dass es bei der Premiere am Sonntag „Gott sei Dank“ nicht mehr Teilnehmer waren, hat laut Meier einen plausiblen Grund: Zeitgleich startete der Berlin-Marathon.