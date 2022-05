Wirtschaften die Bauern in Schleswig-Holstein in Zukunft klimaneutral? Diese Frage wollen Lübecker Wissenschaftler in zwei Jahren beantworten. Das Lehr- und Versuchszentrum in Blekendorf (Kreis Plön) und der Westhof in Dithmarschen sind Partner im Projekt. Das analysieren die Forscher auf den Höfen.