Kreis Plön

Die Aussicht auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und der Wille, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, beflügelt die Gemeinden im Kreis Plön, Solar-Parks auszuweisen. In rund einem Dutzend Orten beschäftigt sich die Gemeindevertretung mit dem Thema. Noch steht keine Anlage. Am weitesten sind die Pläne in Stolpe gereift.

Stolpe plant die Ausweisung von einer 18 Hektar großen Fläche für Fotovoltaik-Anlagen. Bürgermeister Holger Bajorat rechnet mit der ersten Stromeinspeisung für Mitte 2022. Der durch die Sonne gewonnene Strom reicht aus, 4600 Haushalte zu versorgen. Das entspricht in etwa der Energiemenge, die die Haushalte im Amt Bokhorst-Wankendorf verbrauchen.

Bürger sollen sich in Stolpe am Solar-Park beteiligen

Stolpe möchte auch die Bürger am Solarpark beteiligen, ähnlich wie bei den Windparks an der Nordsee. Der Anteil jedes einzelnen ist aber gedeckelt, um keine Großinvestoren anzulocken. Bajorat: „Das ist in Vorbereitung.“

Die Stolper haben immer schon davon geträumt, mehr Öko-Strom zu produzieren, als im Ort verbraucht wird. Auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses ist seit mehr als zehn Jahren eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Der Bau eines Windrades auf Gemeindegebiet scheiterte, weil in der Nähe ein Seeadler brütete.

Billige Solarmodule treiben den Boom an

Schwartbuck denkt über eine große Anlage auf einer Fläche von etwa 35 Hektar nach. In Rastorf ist eine Fläche von 40 Hektar im Gespräch, die rund 10 000 Haushalte mit Strom versorgen könnte.

Weitere Gemeinden mit Solar-Plänen im Kreis Plön: Schlesen (21 Hektar), Fargau-Pratjau (12 und 15 Hektar), Ruhwinkel (13 Hektar), Bönebüttel (11,5 Hektar), Hohwacht (13 Hektar) und Blekendorf (50).

Was treibt die Entwicklung von Solar-Parks so stark an? An erster Stelle ist der Preisverfall bei den Solarmodulen zu nennen. Die Massenproduktion in China erlaubt es den Betreibern, ohne staatliche Zuschüsse auszukommen und dennoch Gewinn zu machen.

Bau und Unterhaltung der Anlagen sind unkompliziert. Die Planung der Anlagen ist einfacher als zum Beispiel bei Windrädern. Es reicht, wenn eine Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellt. Eine landesweite Regionalplanung ist nicht notwendig.

Es profitieren ländliche Gemeinden mit viel Fläche, wenig Einwohnern und wenigen Firmen. Sie verfügen in aller Regel nur über wenige Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes und Grundsteuern. Sie können sich in aller Regel wenig leisten. Fotovoltaik-Anlagen sorgen hingegen für zuverlässige und hohe Gewerbesteuern.