Seit mehr als zwei Jahrzehnten stellen sich die Bürger in Hohwacht die Frage: Was soll mit dem ehemaligen Freibad-Gelände geschehen? Die Gemeindevertretung fragte bei den Einwohnern nach. Über 500 schickten den Fragebogen zurück. Ergebnis: Die meisten wünschen sich Bäume und Bänke an der Stelle.