Freiwillige Feuerwehr Probsteierhagen: Neuer Vorstand hat große Aufgaben

Probsteierhagen

Schon 2010 hatten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Probsteierhagen darauf hingewiesen, dass sie ein neues Gerätehaus mit Stellplätzen für vier Feuerwehrfahrzeuge brauchen. Nun ist die Planung in vollem Gange, die ersten Vorentwürfe stehen. Und der gerade frisch gewählte neue Vorstand der Aktiven hat dazu noch einige Änderungswünsche. Mit viel Glück, so betont der stellvertretende Wehrführer Ingo Stoltenberg, könnte ein Neubau 2024 stehen. Denn dann kommt auch das neue Feuerwehrfahrzeug, das über eine Sammelausschreibung beschafft wird.

Aktive in Probsteierhagen haben viel Zulauf

Es gibt viel Arbeit für den neuen Vorstand mit Thomas Pahlke und Ingo Stoltenberg an der Spitze und die Aktiven der freiwilligen Feuerwehr in Probsteierhagen. Zum Glück, so berichtet Stoltenberg, gebe es viele Schultern, die die Aufgaben tragen. Denn mit 53 Mitgliedern in der Aktiven plus zwei aus der Jugendfeuerwehr, die aus Altersgründen noch keine Einsätze mitfahren, aber bereits Übungsdienst verrichten können, ist die Wehr der drittgrößten Probstei-Gemeinde gut aufgestellt. Auch Neubürger würden sich immer wieder um einen in die Wehr bewerben, berichtet er. Allerdings, so Stoltenberg, müsse man jetzt nach einer coronabedingten Pause die Jugendwehr wieder etwas mehr motivieren.

Atemschutzwerkstatt braucht eigenen Eingang

Umso wichtiger, dass es mit dem Neubau weiter vorangeht. Die Planung dafür wird neben dem regulären Übungsdienst Schwerpunkt in diesem Jahr sein. Der Vorstand ist in der Arbeitsgruppe vertreten und will einige Änderungen einbringen, kündigte Stoltenberg an. Diese reichen von der Ausrichtung des Gebäudes, das an der Landesstraße in Höhe der Tennisplätze am Trensahl entstehen soll, bis hin zu einem eigenen Eingang zur Atemschutzwerkstatt, um die Gefährdung durch sogenannten Feuerkrebs zu vermeiden. „Wir sind in einem engen Austausch mit dem Architekten“, sagt Stoltenberg.