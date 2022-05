Freiwillige Feuerwehr Schönkirchen: Das steckt hinter der Werbekampagne

Schönkirchen

Kaum sind die Landtagswahlen vorbei, hängen schon die nächsten Plakate in Schönkirchen. Denn die Freiwillige Feuerwehr sucht Nachwuchs. „Wir gehen gemeinsam durchs Feuer. Ohne Ehrenamt wird es brenzlig“, steht auf den Plakaten. Der Werbespruch soll den Teamgeist und die Notwendigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen hervorheben.

Dabei ist die Wehr personell eigentlich gut aufgestellt. 85 ehrenamtliche Feuerwehrleute engagieren sich in Schönkirchen und Flüggendorf. Das Problem aber: „Viele unserer Feuerwehrmänner und -frauen arbeiten in Kiel und könnten tagsüber nicht zu einem Einsatz fahren“, erklärt Gemeindewehrführer Moritz Otto. Noch dazu zögen einige Kräfte kurz nach ihrer Feuerwehrausbildung von Schönkirchen weg, weil sie eine Familie gründen und ein Haus bauen wollten. „Bauplätze gibt es in Schönkirchen nicht. Die Feuerwehrmänner und -frauen ziehen nach Laboe oder Stein“, sagt Moritz Otto.

Feuerwehr Schönkirchen: Umfangreiche Aufgaben mit Hein Schönberg

Dass die Freiwillige Feuerwehr in Schönkirchen und Flüggendorf in den kommenden Jahren gut aufgestellt ist, werde wichtiger, prognostiziert der Gemeindewehrführer. „Unsere Aufgaben werden noch umfangreicher, wenn Hein Schönberg kommt.“ Die Freiwillige Feuerwehr brauche daher unbedingt Verstärkung. Hein Schönberg ist die Bahnlinie von Kiel an den Strand.

So ist es auch bei der Jugendfeuerwehr. Sie hat momentan 19 Mitglieder. Kein Grund zum Klagen eigentlich, aber es waren auch schon deutlich mehr. „Wir hatten mal 30 Mitglieder“, sagt Otto. Grund für den Schwund sei die Corona-Pandemie. Die Jugendfeuerwehr habe lange nichts gemeinsam machen können, weil die Betreuer gleichzeitig Einsatzkräfte sind und geschützt werden mussten. „Viele Jugendliche sind lieber in Sportvereine gewechselt“, sagt Otto.

Wer sich engagieren möchte, kann sich per E-Mail an info@ff-schoenkirchen.de oder info@ff-flueggendorf.de wenden.