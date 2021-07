Plastikflaschen, Überraschungseier und neuerdings auch Mund-Nase-Masken – in unseren Meeren schwimmt eine ganze Menge Zeug, was dort nicht hineingehört. Die Marinekameradschaft Laboe klärt in einer plakativen Ausstellung über das Thema Müll im Meer und seine tödlichen Folgen auf.