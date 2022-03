Laboe

Seminare an renommierten Kunstakademien und ein Kunststudium an der Europäischen Kunstakademie in Trier prägen den Werdegang der Pfälzer Künstlerin Petra Hübel. Mit einem Koffer voller Kunstwerke reist sie jetzt an die Ostsee: Im Freya-Frahm-Haus Laboe stellt sie ab dem 1. April einen Teil ihres künstlerischen Schaffens aus.

Die Ausstellung unter dem Titel „Augenblick MAL“ fokussiert die Augen des Betrachters auf Menschen in spontanen Lebenssituationen. Momentaufnahmen. Petra Hübel nennt das „figurative Malerei“, sie erzählt mit Pinsel und Farbe Geschichten von Menschen, die oft in ein urbanes Umfeld eingebettet sind.

Ideen für Motive entstehen hinter der eigenen Kamera

Hübel selbst stammt aus der Großstadt Mainz, heute lebt sie als freie Künstlerin mit einem eigenen Atelier in der Nähe von Kaiserslautern. Ideen für ihre Motive entdeckt sie manchmal hinter der eigenen Kamera, in Zeitschriften oder in Skizzen. „Die Architektur gibt die Bühne, die Figuren die Handlung“, sagt sie.

Im Ostseebad Laboe nutzt Petra Hübel das historische Freya-Frahm-Haus an der Promenade als Bühne für ihre Kunst. In ihren farbintensiven Bildern komponiert sie reale Begegnungen und Situationen mit abstrakten Formen. Sie fängt Emotionen und Stimmungen ein und unterstützt die Statik einer Szenerie. Dazu verwendet sie Techniken, die ein Spannungsfeld zwischen kräftiger und dezenter Farbgebung, zwischen Dynamik und Konstanz erzeugen.

Lesen Sie auch Klein Barkau: Mühlenflügel am Galerieholländer sollen sich wieder drehen

In ihrer Heimat ist Petra Hübel nicht nur als freischaffende Künstlerin aktiv, sondern gibt auch Malkurse für Kinder und Erwachsene. Während der Corona-Zeit hat sie ihre Möglichkeit als Kunstschaffende zudem genutzt, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. So entstanden mitunter täglich kleine Werke, die sie unter dem Motto „Lockdown-Kunst gegen Kunst-Lockdown“ anfertigte.

Erstmals wieder eine Vernissage im Freya-Frahm-Haus

Im Freya-Frahm-Haus kann Petra Hübel das Ende des Lockdown-Blues sogar mit einer kleinen Vernissage feiern. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird es in der Kulturstätte wieder eine offizielle Eröffnungsfeier zu Ausstellungsbeginn geben. Sie startet am 1. April um 13 Uhr.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Werke von Petra Hübel sind anschließend noch bis Ostermontag (18. April) jeweils mittwochs bis sonnabends von 13 bis 18 Uhr und sonntags sowie am Ostermontag von 11 bis 18 Uhr zu sehen.