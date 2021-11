Gedenkfeier in St. Nikolai - Erinnerung an Zwangsarbeiterinnen, die in Plön gestrandet waren

Mit einer eindrucksvoll gestalteten Feierstunde anlässlich des Volkstrauertages wurde am Sonntag in der Plöner Nikolaikirche an das Schicksal hunderter jüdischer Frauen aus Ungarn und dem Baltikum gedacht, die es im Mai 1945 nach Plön verschlagen hatte.