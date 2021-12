Wankendorf

In den vier Gemeinden des alten Amtes Wankendorf wird im neuen Jahr viel Geld in die Hand genommen. So startet in Stolpe der erste Sanierungsabschnitt auf der annähernd ringförmigen Zentralstraße durch den Ort, kündigte Bürgermeister Holger Bajorat an. Die Baumaschinen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr an der Kreuzung Dorfstraße/Am Pfeifenkopf/Depenauer Weg anrücken und sich dann Richtung Stolper See vorarbeiten. Nach den jüngsten Schätzungen soll die Erneuerung des ersten Abschnitts der insgesamt rund 1,6 Kilometer langen Strecke 1,2 Millionen Euro kosten. Ob für das Millionenprojekt die Anlieger mittels Straßenausbausatzung zur Finanzierung herangezogen werden, bleibt weiter offen.

Neue Rettungswache des Kreises Plön soll in Stolpe entstehen

Im Jahr 2022 wird es in Stolpe aber eine weitere Großbaustelle geben: Es geht um die Erschließung der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets gegenüber der Autobahnmeisterei. Wie viel Geld die Gemeinde dafür in die Hand nehmen muss, ist noch unklar. „Wir werden die Ergebnisse der Ausschreibung dafür abwarten müssen“, erklärte Bajorat. Auf dem Areal zwischen Autobahnmeisterei und Kirche Wankendorf soll unter anderem eine neue Rettungswache des Kreises Plön errichtet werden – die unmittelbare Nähe zur A21-Autobahnauffahrt ist ideal für Rettungsfahrten, bei denen es auf jede Minute ankommt. Weiterhin steht der Bau des Solarparks nahe der A21 auf der Agenda der Gemeinde.

Neue Heizung für die Grundschule Investitionen im neuen Jahr tätigt auch das Amt Bokhorst-Wankendorf. Der größte Batzen ist für die Grundschule in Wankendorf vorgesehen – dort muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Die aktuelle Anlage ist über 30 Jahre alt, der neue Wärmespender für Kinder und Lehrer soll zwischen 60 000 und 70 000 Euro kosten.

Viel Geld dürfte auch in Wankendorf bewegt werden. Was der ländliche Zentralort im nächsten Jahr konkret anpacken wird, will Bürgermeisterin Silke Roßmann der Öffentlichkeit im Januar erläutern. Eines der zentralen Themen dabei dürfte der weitere Fahrplan des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“ sein, an dem Wankendorf seit vier Jahren arbeitet. Aktuell feilen Gemeinde und das beauftragte Planungsbüro an der Ausweisung eines Fördergebietes. „Bis Mitte nächsten Jahres sollten die Untersuchungen dazu abgeschlossen sein, dann geht es um konkrete Maßnahmen“, sagte die Bürgermeisterin.

Belau will ein Multifunktionshaus errichten

In Belau sollen im kommenden Jahr die Weichen für den Neubau eines Multifunktionshauses gestellt werden. Der Grund dafür: Das aktuelle Feuerwehrhaus an der Dorfstraße entspricht nicht mehr den Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse. Das geplante Domizil soll aber zukünftig nicht nur die Brandschützer mit ihrer Ausrüstung beherbergen. „Wir brauchen auch Räumlichkeiten für Versammlungen und kleine Feiern“, erläuterte Bürgermeister Jörg Engelmann. Weiterhin planen Feuerwehr und Gemeinde die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs – das derzeitige Löschfahrzeug ist über 20 Jahre alt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Geld in die Hand nehmen will auch Ruhwinkel. Nach mehrjähriger Vorarbeit soll ein Teilstück der Mischwasserkanalisation im Ortsteil Ruhwinkel saniert werden. Untersuchungen mit der Filmkamera haben extreme Schäden in den Rohren ergeben. Das Vorhaben ist nicht billig: Die Erneuerung des gut 200 Meter lange Kanals kostet 310 000 Euro. „Wir müssen die Straße komplett aufreißen, der Kanal ist so marode, dass eine Inliner-Lösung ohne Öffnung der Dorfstraße nicht möglich ist. Auch die Anschlüsse zu den Grundstücken müssen erneuert werden“, erklärte Bürgermeister Manfred Markmann.