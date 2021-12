Schönberg

Eine Woche lang hatten die Jugendlichen der neunten und zehnten Klassen an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg Zeit, sich Gedanken über eine nachhaltige Zukunft in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu machen. Anlass war die Teilnahme an dem Kooperationsprojekt „Jugend wird aktiv“ vom Land-Schleswig-Holstein, das mithilfe des Instituts für Vernetztes Denken in Bredeneek und regionalen Experten umgesetzt wird. Die Ergebnisse in Schönberg reichten vom Bio-Brötchen bis zum Aktiv-Neubau an ihrer Schule. Doch wie realistisch ist eine Umsetzung?

Konrektor Timo Müller nahm es vor Beginn der öffentlichen Präsentationen aller Schüler-Konzepte in der Aula gleich vorweg. „Was ich bisher gesehen habe, das ist ausnahmslos wirklich großartig“, sagte er. Die Präsentationen wurden von Lehrern, Schülern und regionalen Experten verfolgt, teilweise über eine digitale Videoschalte. Und weiter: „Es wäre schade, wenn die vielen klugen Gedanken nach dieser Woche vorbei sind und nicht umgesetzt werden.“

Unter anderem hatten sich die Mädchen und Jungen Gedanken über nachhaltige Kleidung und Ernährung gemacht. Dazu gehörte der Verkauf von (veganen) Bio-Vollkornbrötchen im Schulkiosk mithilfe von finanzieller Unterstützung etwa durch externe Sponsoren, Elternbeteiligung oder einem Sozialpreis, damit die Brötchen für alle Kinder erschwinglich bleiben.

Ein nachhaltiges Sommerfest soll einen Flohmarkt für Kleidung umfassen, bei dem alle aus der Schule mit anpacken können. Auch die Gründung eines Secondhandshops wurde angeregt und eine Kooperation mit den Informatikern der Fachhochschule Kiel, um eine App als Kleidertausch-Börse zu entwickeln, die auch für kleinere Reparaturen oder das Upcycling alter Klamotten genutzt werden kann. „Wir wollen aufklären, dass Secondhand auch cool sein kann“, betonte eine Schülerin.

Aktiv-Neubau soll nachhaltige Energie generieren

Weitere Gruppen bündelten Ideen zu mehr Fahrrad-Begeisterung mithilfe eines Wettbewerbs unter dem Titel „Bock on bike“, zu mehr Abfalltrennung sowie Vermeidung von Müll in der Schule und zu nachhaltiger Energienutzung etwa durch einen Aktiv-Neubau an der Schule mit Wärmeluftpumpe und Solaranlagen auf dem Dach. „Ich habe sehr viele Eindrücke mitgenommen“, erklärte Felix Laß (15), der sich zukünftig stärker mit der Verarbeitung von Lebensmitteln und Kleidung beschäftigen möchte. Anais Mai (15) fand es „cool“, dass sie über Nachhaltigkeit jetzt mehr wisse als vorher.

Die Experten unter anderem aus dem Schulverband Probstei, von der Fördesparkasse, aus der Kielregion und Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) lobten die Ideen und boten ihre Unterstützung an. „Kommt auf mich zu. An Geld soll es nicht scheitern, wenn ihr hier vor Ort etwas bewegen möchtet“, erklärte Michael Wehrend von der Fördesparkasse in Schönberg.

Regionale Experten waren während der Präsentationen auch digital zugeschaltet. Quelle: Nadine Schättler

In einer Videoschalte versicherte Mandy Drebold von der Kielregion, dass sie einen Kontakt zu ihren Kollegen von der Sprottenflotte herstellen wolle. „Wir tragen eure Ideen gerne von der Kielregion aus in die Welt. Meldet euch gerne, wenn ihr Unterstützung braucht.“

Peter Kokocinski ließ sich von den Themen zur nachhaltigen Energienutzung auch vor dem Hintergrund des bereits beschlossenen Neubaus der Gemeinschaftsschule Probstei überzeugen. „Wir wollen schauen, ob Ideen mit aufgenommen werden können“, sagte er und versprach den Jugendlichen, dass er die Konzepte an das zuständige Architektenbüro weiterleiten werden.

Auch Niklas Bebendorf von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein zeigte sich beeindruckt: „Der Zeitpunkt ist da, solche Projekte mit Leben zu füllen. Bei uns könnt ihr Fördermittel beantragen. Vielleicht habt ihr Chance, eine Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, das ist es wert.“