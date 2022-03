Plön/Lütjenburg

Schläge und Fußtritte: Die kassierte ein heute 46-jähriger Mann vor der ehemaligen Bar „Nordpol“ in Lütjenburg. Vor dem Plöner Amtsgericht mussten sich dafür zwei Mitglieder des früheren Motorradclubs mit dem martialischen Namen „Street Fighter Warriors“ verantworten. Das Verfahren wurde zwar eingestellt, aber die 44 und 49 Jahre alten Männer zahlen eine Art Schmerzensgeld in Höhe von 2500 Euro an ihr Opfer.

Das „Nordpol“ – mittlerweile insolvent – war der regelmäßige Treffpunkt der Kleinstadt-Rocker, die sich wohl vor zwei Jahren aufgelöst haben. In der Satzung standen Dinge wie dass man die „Kutte“ beim Feiern auszuziehen habe. Auch seien Waffen verboten.

In dieses Umfeld setzte sich das spätere Opfer zum Trinken an die Bar. Es gab in den Aussagen mehrere Versionen davon, was sich in der dunklen Dezember-Nacht im Jahr 2018 in der Oberstraße und am Amakermarkt abgespielt hat.

Angeklagter räumt nur eine „Backpfeife“ ein

So schilderten es die Angeklagten: Der 46-Jährige sei an den Abend gekommen, um Mitglied in dem Motorradclub zu werden. Eine Zusage dafür habe er angeblich von einem Mitglied der Gang schon erhalten. Davon wusste der Präsident aber nichts. „Wir müssen dafür eine Abstimmung machen. So stand es in der Satzung“, sagte der 44-jährige Angeklagte.

Das habe den Mann wohl erbost. Bei einem Wortwechsel vor der Tür gab es eine „Backpfeife“ für das Opfer. Die räumte der Angeklagte auch ein. Mehr aber nicht. Der zweite Beschuldigte will überhaupt nichts gemacht haben – weder Schläge noch Fußtritte.

So sieht es das spätere Opfer: Er habe in der Bar gesessen und sich unterhalten. Mitglieder der Motorrad-Gang hätten ihn schief angeguckt. „Ich sollte mehr Respekt zeigen.“ Beim Gang vor die Tür soll ihm der 49-jährige Rocker eine Kopfnuss verpasst haben. Später musste er sich entschuldigen und vor dem Präsidenten auf die Knie gehen. „Ich habe das gemacht, weil ich mich gefürchtet habe.“

Zum Schluss hätten ihn mehrere Mitglieder der Clubs am Amakermarkt geschlagen und mit Füßen getreten. Danach setzen seine Erinnerungen erst wieder ein, als er in der Wohnung eines Freundes aufwachte. Anschließend kam er ins Krankenhaus.

Anwohner sieht, wie einer der Täter kurz eine Waffe zückt

Ein 54-jähriger Anwohner hatte die Schlägerei beobachtet, ohne aber Gesichter zu erkennen. Eine Aussage von ihm ließ Richter und Staatsanwalt besonders aufhorchen: Einer der Täter sei zu einem Auto gegangen, habe eine Pistole herausgeholt und sie kurz dem zusammengeschlagenen Mann gezeigt. Eine Drohung mit dem Tod?

Das Gericht hatte es nicht leicht, Licht in das dunkle Geschehen zu bringen. Die Tat lag drei Jahre zurück. Alle Beteiligten hatten reichlich getrunken. Es gab Widersprüche in den Aussagen. Außerdem: Einer der Angeklagten hatte dem Opfer zuvor die Ehefrau ausgespannt, was zur Scheidung der beiden geführt hatte. Ein Grund für eine Revanche?

Aber: „Es ist nicht nichts passiert“, sagte der Richter nach einem informellen Gespräch mit Verteidigern und dem Staatsanwalt. Die Verletzungen des Mannes seien dokumentiert. Er ist bis heute psychisch dadurch belastet. Er stellte das Verfahren gegen die beiden Angeklagten gegen eine Geldauflage ein. Der 49-Jährige muss 1800 Euro an das Opfer zahlen, der Ex-Club-Präsident 700 Euro für die Backpfeife.

Die Kleinstadt-Rocker aus Lütjenburg gibt es nicht mehr. Wie der Ex-Präsident sagte, hätten Mitglieder anderer, offenbar härterer Clubs bei ihm „angeklopft“. Man habe befürchtet, in diese Szene hineingezogen zu werden. Deshalb die Auflösung.