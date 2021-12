Ein großer Player hatte bereits im Juni den Kaufvertrag für ein Grundstück im neuen Gewerbegebiet Dreikronen in Schwentinental unterschrieben: die Firma Hell Gravure Systems aus Kiel. Jetzt ziehen drei regionale Familienunternehmen nach, die Arbeitskräfte suchen. Zwei von ihnen stammen aus Schwentinental.

Von Nadine Schättler