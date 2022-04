Preetz

2014 begannen in Preetz die Planungen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wakendorf. Knackpunkt war von Anfang an die Erschließung. Die Stadt wünschte sich eine direkte Anbindung an die Ortsumgehung der B 76. Doch das klappte bisher nicht. Nun startet die Stadtvertretung mit einer gegen die Stimmen der Grünen verabschiedeten Resolution einen neuen Versuch.

Die direkte Anbindung wurde damals mit dem Verweis auf die nur einen Kilometer entfernte Anschlussstelle Wakendorf vom Land abgelehnt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) schlug als Kompromiss ein „Ohr“ an der Brücke Rethwischer Weg vor. Das wiederum lehnte die Kommunalpolitik nach Anliegerprotesten in den dortigen Wohngebieten ab. Letztendlich einigte man sich mit Bauchschmerzen auf eine Erschließung durch das bestehende Gewerbegebiet.

Antrag auf gemeinsame Resolution

Nun reichte Wolf Bendfeldt, Fraktionsvorsitzender der FWG, in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung einen Antrag für eine gemeinsame Entschließung ein – mit Verweis auf einen neuen Bundesverkehrsminister in Berlin und die Landtagswahlen am 8. Mai in Schleswig-Holstein. „Das befördert manchmal gewisse Verwaltungsvorgänge“, hofft er auf eine neue Lösung.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Wakendorf um 7,5 Hektar (geplant weitere 7,5 Hektar) gebe es bisher nur die eine Aus-/Zufahrt für den Ortsteil Preetz-Wakendorf unmittelbar südlich der Schwentinequerung.

Mehrbelastung im bestehenden Gewerbegebiet

Wenn der zusätzliche Verkehr nun durch das bisherige Gewerbegebiet laufe, ergebe sich eine stärkere Belastung auf den Anbindungsstraßen Industriestraße, Gewerbestraße und Handelsweg. Die Lebenshilfe hatte angesichts der Mehrbelastung vor den Werkstätten heftig gegen die geplante Erschließung protestiert.

Um die Belastung zu vermeiden, könnte man eine zusätzliche Zufahrt schaffen, die rund einen Kilometer weiter südlich von der B 76 abzweige. Eine Verlängerung der Begrenzung auf 70 km/h um diese Strecke würde zur Sicherheit beitragen. „Wir bitten Sie deshalb dringend um Prüfung in Ihren Häusern, ob diese zusätzliche Abzweigung von der B 76 ermöglicht werden kann“, heißt es in der Resolution an die Verkehrsminister in Schleswig-Holstein und Berlin.

Eine direkte Anbindung biete auch die Gelegenheit, die Planung für den zweiten Bauabschnitt zur Gewerbegebietserweiterung anzugehen, sagte Simon Bussenius (CDU). „Denn es fehlen Gewerbeflächen.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schneider erklärte, dass seine Partei den Antrag unterstütze. „Wir wollen eine direkte Anbindung an die B 76 haben.“ Dass die Erschließung so kompliziert werde, habe damals keiner gedacht. Auch wenn die anderen Versuche, zu einer Einigung zu kommen, bisher ergebnislos verlaufen seien, sollte man es trotzdem noch einmal machen, meinte auch FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Howe. „Wir setzen damit ein Signal.“

Nur die Grünen wollten nicht zustimmen. „Das wird ziemlich sicher was für die Papierkörbe sein“, meinte Fraktionsvorsitzender Arne Drews. Und Frank Furkert kritisierte mit Verweis auf den Beschluss, dass Preetz bis 2030 klimaneutral sein soll, den klassischen Konflikt des „Immer weiter so“. Er könne zwar einer direkten Anbindung an die B 76 zustimmen, befürchte aber als Folge die Planung eines größeren Gewerbegebiets. „Damit wird immer mehr Fläche versiegelt.“

Neue Baugebiete am Rethwischer Weg entstanden

Bendfeldt betonte, es gebe ein neues Argument: Denn der damalige Kompromissvorschlag des LBV mit einer Anbindung über die Brücke Rethwischer Weg sei heute noch schwieriger als damals, da mittlerweile mit der Haimkrogkoppel und der Moorkoppel zwei Neubaugebiete am Rethwischer Weg dazugekommen seien. „Das Ohr am Rethwischer Weg hätte mehrere Millionen Euro gekostet – und eine günstige Lösung soll nicht möglich sein?“

Die Resolution wurde mit den Stimmen aller Parteien bis auf die Grünen beschlossen.