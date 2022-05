Gewerbegebiet Schönkirchen: Diese Firmen siedeln sich an

Schönkirchen

Schönkirchen wird Boomtown, prognostiziert Bürgermeister Gerd Radisch. Die Gemeinde werde wachsen und an Bedeutung gewinnen, sagt er und blickt damit zuversichtlich in die Zukunft. Mit großen Worten spart der Bürgermeister dabei nicht: „In den nächsten Jahren wird hier dermaßen die Post abgehen.“

Der Grund für seine Vorfreude: Das neue Gewerbegebiet am Pahlblöken. 24 Unternehmen siedeln sich dort an – und das bedeute mindestens 450 neue Arbeitsplätze in Schönkirchen, erklärt Gerd Radisch.

Schon jetzt wird am Pahlblöken fleißig gebuddelt. Einige Firmen, wie beispielsweise der Montagebetrieb Haß, bauen gerade ihre ersten Hallen. Auch die Firma Scandinavian Marketing Electronics Consultants (SME) und die Photovoltaikanlagen-Firma Somikon sind schon am bauen.

In drei Jahren soll alles fertig sein. Alle Flächen sind bereits verkauft. Stolz ist Gerd Radisch vor allem auf das Veranstaltungszentrum, das geplant ist. „Das wird ein Leuchtturmprojekt“, sagt er. Zwei Säle mit insgesamt 800 beziehungsweise 300 Personen sollen für Messen, Kongresse, Tagungen, Seminare oder andere Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte entstehen. Die Fachhochschule Kiel habe sich bereits mit Veranstaltungen angekündigt, erzählt Gerd Radisch.

Schönkirchen: Innovative Firmen sollen kommen

Direkt daneben werde Falke Media sich ansiedeln. Dort sollen Film- und Fotostudios entstehen, Büroräume für insgesamt 80 Mitarbeitende sowie Lager- und Logistik-Bereiche. Baubeginn soll im zweiten Quartal 2022 sein. Stolz ist Gerd Radisch auch auf die Art und Weise, wie Falke Media bauen möchte. „Sie planen, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen zu installieren“, erklärt er. Über Carsharing und E-Ladesäulen für die Mitarbeiter würde Falke Media ebenfalls nachdenken, eine 3500 Quadratmeter große Fläche für Biotope, Bienenwiesen und Obstbäume sei geplant.

So soll das Gebäude von Falkemedia im Gewerbegebiet aussehen. Quelle: falkemedia

Die Firma Regenbogen, ein Betrieb von Ferienanlagen und Campingplätzen, wird seinen Firmensitz von Kiel nach Schönkirchen verlegen. Die Firma IBAK, Fertigung und Vertrieb von Kanalrohrinspektions- und Sanierungsanlagen, planen, ihre Lagerhallen auf 20.000 Quadratmetern zu bauen. Die Fläche, die sie momentan in Schwentinental haben, sei zu klein, erklärt Gerd Radisch. Die Deutsche Post wird in Schönkirchen einen neuen Zustellstützpunkt für Kiel-Dietrichsdorf, Schönkirchen, Mönkeberg, Heikendorf und Probsteierhagen bauen. Die Probsteier Wurstfabrik Pfeifer wird ihren bisherigen Geschäftsbetrieb in Schönkirchen ausweiten.

„Hier siedeln sich innovative Unternehmen an“, erklärt der Bürgermeister. Es seien alles mittelständische Unternehmen. „Die großen Firmen, die nur hierher kommen, um Steuern zu sparen, wollten wir nicht“, sagt er.

Gewerbegebiet: Innerhalb von drei Jahren müssen Firmen bauen

Den Firmen ist ein straffer Zeitplan auferlegt worden. Innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf des Grundstücks müssen sie einen Bauantrag vorlegen. Ist der genehmigt, haben die Firmen drei Jahre lang Zeit, bis alles stehen muss. „Wir haben aus der Vergangenheit gelernt“, erklärt Gerd Radisch. Im alten Gewerbegebiet habe eine Fläche zehn Jahre lang brach gelegen, weil die Firma nicht gebaut hat. „Das wollen wir nicht. Wir wollen schließlich Arbeitsplätze schaffen.“

Gerd Radisch zeigt das neue Gewerbegebiet, das in Schönkirchen entstehen soll. Quelle: Jorid Behn

Und neue Arbeitsplätze heiße auch, dass die Infrastruktur in der Gemeinde mitziehen muss, weiß der Bürgermeister. Pfeifer plane bereits, parallel 30 Wohnungen zu bauen. Auch am Heikendorfer Weg sollen neue Wohnungen entstehen. Doch das reiche noch nicht, so Gerd Radisch.

Denn mit dem neuen Gewerbegebiet müsse auch der Generationenwechsel beachtet werden. Junge Familien könnten hierher ziehen. Dadurch müsste die Gemeinde prüfen, ob die vorhandenen Kitas und Schulen noch ausreichen. Noch dazu würden einige ältere Bürger und Bürgerinnen zwar in Schönkirchen wohnen bleiben wollen, doch lieber in eine kleinere Wohnung ziehen.

Parallel müsste man prüfen, ob Hotels für das Veranstaltungszentrum nötig werden. „Wenn hier Berufstätige für Messen herkommen, müssen sie auch irgendwo übernachten“, erklärt Gerd Radisch. Im Veranstaltungszentrum seien zwar einige Unterkünfte geplant, aber ob die ausreichen, müsse man sehen. „Es kommt noch eine Menge auf uns zu“, sagt Gerd Radisch.