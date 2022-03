Plön

Der Breitbandausbau in Plön geht weiter voran. Nachdem die Bereiche Stadtheide, Kieler Kamp, Fegetasche, Ölmühle/Ölmühlengebiet, Wasserturm, Behler Weg/Rathjensdorfer Weg, Parnaßturm, Am Schiffsthal/Övelgönne, Appelwarder/Knivsbergring bereits zum größten Teil ausgebaut sind, kommen in diesem Jahr die Bereiche Stadtzentrum, Bahnhof und Johannisstraße/Seestraße an die Reihe. Das Gebiet Stadtzentrum/Schlossgebiet ist für Anfang nächsten Jahres vorgesehen.

Die Stadtwerke werden ab Mitte März etwa zwei bis drei Wochen lang im Innenstadtbereich von der Lübecker Straße bis zur Rathaustwiete Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegen. Das sei notwendig, um die Bereiche Johannisstraße und Seestraße zu erschließen, heißt es von den Stadtwerken.

Stadtwerke sprechen Haushalte direkt an

Die Anlieger in den laufenden und geplanten Ausbaugebieten haben bereits jetzt die Möglichkeit, einen Glasfaser-Vertrag abzuschließen. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke wird die betroffenen Haushalte persönlich ansprechen und beraten.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bauarbeiten im Innenstadtbereich sollen spätestens zum Beginn der Osterferien abgeschlossen sein. Der Ausbau in diesem Bereich wurde vorgezogen, damit keine umfangreichen Bauarbeiten in der Saison stattfinden, die den Geschäftsbetrieb in der Innenstadt stören könnten. Fragen zur Baumaßnahme können an die Stadtwerke Plön unter Tel. 04522/74060 gerichtet werden.