Kreis Plön

Zu über 95 Prozent sind die Mitgliedskommunen im Zweckverband Kreis Plön mit einem schnellen Glasfasernetz ausgebaut. Auch viele andere Kommunen im Kreisgebiet sind bereits gut versorgt. Doch es gibt noch weiße Flecken: So starten zwei Unternehmen in der Stadt Schwentinental gerade ihre Akquise. Auch im Amt Schrevenborn will ein Anbieter flächendeckend den Breitbandausbau übernehmen.

„Wir wollen jetzt die restlichen fünf Prozent ausbauen“, berichtet Volker Schütte-Felsche, Verbandsvorsteher im Zweckverban­d Breitbandversorgung im Kreis Plön. Dann seien die Verbandsgemeinden voraussichtlich Ende 2023 zu 100 Prozent versorgt. Zu den ursprünglichen 46 Mitgliedern kamen nachträglich noch Wittmoldt mit dem kompletten Gemeindegebiet sowie Schellhorn und Dobersdorf mit schlecht versorgten Ortsteilen dazu.

Zweckverband Kreis Plön versorgt nun die Außenbereiche

In den nächsten Tagen sollen die Anschreiben an die Hauseigentümer herausgehen, kündigt Schütte-Felsche an. „Die Netzplanung steht kurz vor dem Abschluss.“ Noch vor Jahresende soll die Ausschreibung für den Bau hinausgehen. Mit dem Baubeginn für die noch fehlenden 1400 Anschlüsse in den Außenbereichen rechnet er im späten Frühjahr oder Frühsommer.

Das zweite und letzte PoP-Gebäude für die neueGlasfaser-Internetversorgung der Stadtwerke Plön wurde jetzt per Kran aufgestellt. Quelle: Stadtwerke Plön

Für das Amt Lütjenburg teilt Schütte-Felsche in seiner Funktion als Amtsvorsteher mit, dass sich alle Kommunen außer Lütjenburg und Hohwacht dem Zweckverband angeschlossen hatten. Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn berichtet, dass die Telekom bereits große Teile der Stadt mit Glasfaser versehen habe, zum Teil bis ins Haus, zum Teil mit dem Vectoring-Verfahren. Das soll Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden. Auch Hohwacht habe in Zusammenarbeit mit der Telekom fast die gesamte Gemeinde erschlossen, erzählt Bürgermeister Karsten Kruse. „Der Ausbau liegt in den letzten Zügen.“ Nur Schmiedendorf fehle noch, aber da laufe bereits die Planung.

„Alle Gemeinden im Amt Preetz-Land sind dabei“, freut sich der Amtsvorsteher und Schellhorner Bürgermeister Kai Johanssen. Nur kleinere Siedlungen wie beispielsweise Sophienhof und Freudenholm sollen nun noch dazu kommen.

Wittmoldt war damals bei der Gründung des Zweckverbandes zunächst nicht beigetreten, weil nicht alle Siedlungen erreicht worden wären, erzählt Bürgermeister Gerold Fahrenkrog. „Wir haben gesagt, dann lassen wir das, sonst hätte es Unmut gegeben.“ Doch nun sollen alle rund 80 Haushalte ans Netz kommen. Alle anderen Gemeinden im Amt Großer Plöner See seien bereits mit Glasfaser versorgt, erzählt Fahrenkrog, der auch Amtsvorsteher ist.

Im Amt Selent-Schlesen haben sechs von sieben Gemeinden schon schnelles Internet, so Amtsleiter Manfred Aßmann. Fargau-Pratjau hatte sich dem Breitbandzweckverband Probstei angeschlossen, dem auch 19 Gemeinden aus dem Amt Probstei – außer Probsteierhagen – beigetreten waren.

In der Probstei laufen die Ausbauarbeiten

Der erste Spatenstich erfolgte am 11. März 2021, seitdem laufen die Ausbauarbeiten, berichtet Verbandsvorsteher Wolf Mönkemeier. Dabei werde auch jeder Außenbereich mit erschlossen. „Von der gesamten Ausbaustrecke von 314 Kilometern im Verbandsgebiet sind aktuell 150 Kilometer Leerrohrverbände gelegt.“ In zwölf Gemeinden seien die Tiefbauarbeiten bereits abgeschlossen.

„Wir haben einen eigenen Weg gewählt“, sagt Angela Maaß, Bürgermeisterin in Probsteierhagen. Die Kommune hätte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Bis auf die Hofstelle Wulfsdorf und Petersberg sei das Gemeindegebiet erschlossen.

Im Amt Bokhorst-Wankendorf gibt es ein unterschiedliches Bild. Schillsdorf und Rendswühren waren dem Zweckverband Kreis Plön beigetreten und sind versorgt, ebenso wie Großharrie und Tasdorf durch die Stadtwerke Neumünster, berichtet Amtsvorsteher Jörg Engelmann. Auch die amtsfreie Gemeinde Bönebüttel hängt am Netz der Stadtwerke Neumünster.

Die vier Gemeinden des altes Amtes Wankendorf hätten nun gemeinsam bereits die dritte Ausschreibung gestartet – in Belau für die gesamte Gemeinde, in Wankendorf, Ruhwinkel und Stolpe für die Außenbereiche, erläutert Engelmann. Die Innenbereiche seien bereits durch die Deutsche Glasfaser erschlossen worden. „In den ersten beiden Ausschreibungen hatte sich kein Unternehmen gefunden.“ Um die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen, würden die Kosten von 5,3 Millionen Euro für den Ausbau mit einer 75-prozentigen Förderung vom Land und der Rest von den Gemeinden übernommen.

Schwentinental hofft auf Privatunternehmen

Thomas Haß, Bürgermeister von Schwentinental, setzt auf die beiden Unternehmen Telekom und TNG. Die Telekom frage gerade das Interesse im Ortsteil Raisdorf im Bereich zwischen Bahnhof, Timmsbrook und Klinkenberg mit seinen rund 940 Haushalten ab. Auch die TNG als zweites Unternehmen wolle loslegen. „Sie haben uns mitgeteilt, dass sie das ganze Stadtgebiet mit beiden Ortsteilen aufrollen wollen“, erklärt Haß.

Der Breitbandausbau soll in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden. „2024 sollten wir mit Glasfaser versorgt sein“, hofft der Schwentinentaler Bürgermeister. Allerdings werde es Außenbereiche wie die Weinbergsiedlung und landwirtschaftliche Höfe in Klausdorf geben, die schlecht zu erreichen seien. „Deshalb haben wir selbst eine Expertise in Auftrag gegeben, wie ein möglicher Anschluss aussehen könnte.“

Das Amt Schrevenborn hatte durch die Nähe zu Kiel bisher schon in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen eine gute Versorgung mit 100 bis 250 Mbit/s, erzählt der Büroleitende Beamte Thomas Kussin. Nur in den Schönkirchener Ortsteilen Flüggendorf und Schönhorst sehe es schlechter aus.

Amt Schrevenborn: Kupferkabel führen ins Haus

Doch das alles sei nur mit Vectoring erreicht worden, bisher führten noch Kupferkabel ins Haus. Bislang habe man keine Fördermittel erhalten, weil die Gemeinden zu gut versorgt seien.

Telekom und TNG planten nun im Amt Schrevenborn einen Ausbau. TNG wolle Glasfaser flächendeckend verlegen, so Kussin. Das Amt habe einen Förderantrag aus dem Bundesprogramm gestellt und ein Markterkundungsverfahren gestartet. „Wir hoffen, dass wir alles absehbar mit Glasfaser versorgen können.“

In Preetz ist die Deutsche Glasfaser derzeit dabei, die fehlenden Stadtteile zu erschließen. Wann mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen sei, könne er noch nicht sagen, meint Bürgermeister Björn Demmin. Zwar seien bereits über 80 der erforderlichen 107 Unterverteiler fertiggestellt, sodass bei gleichbleibenden Tempo mit einer Fertigstellung vor Weihnachten gerechnet werden könnte.

„Andererseits kommt es zu Verzögerungen, da die Deutsche Glasfaser nach Hinweis der Stadtverwaltung bemüht ist, Vereinbarungen mit privaten Wegeeigentümern herbeizuführen, bevor Leitungen verlegt werden.“ Dies sei in der Vergangenheit nicht immer beachtet worden, was zu einer Vielzahl von Beschwerden geführt habe.

Lieferengpässe führen in Plön zu Verzögerungen

Nachdem in Plön der Tiefbau für die Trassen und Hausanschlüsse in den Gebieten Ölmühle und Wasserturm bereits abgeschlossen sind, läuft er in den Gebieten Parnaßturm und Am Schiffsthal/Övelgönne auf Hochtouren. „Wir sind zuversichtlich, auch in diesen Gebieten bis Ende 2021 mit dem Ausbau der Trassen fertig zu sein“, sagt Steven Eisner (Prokurist der Stadtwerke Plön). Die Hausanschlüsse in diesen Gebieten werden Anfang 2022 gebaut.

Leider bremsten die internationalen Lieferschwierigkeiten auch die Stadtwerke Plön aus, erläutert Geschäftsführer Alexander Baumgärtner. Während die Kunden in den Bereichen Stadtheide und Kieler Kamp schon lange ans Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen seien, verzögere sich die Inbetriebnahme für Ölmühle und Wasserturm, da die Netzabschlussgeräte fehlen. Man hoffe nun, dass die sogenannten ONTs Anfang 2022 eintreffen. Dann soll auch die Vermarktung in den Innenstadtgebieten starten.