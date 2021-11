Grebin

Für alternative Energiegewinnung haben sich nahezu alle Besucher der Einwohnerversammlung in Schönweide (Grebin) am Dienstagabend ausgesprochen. Nur nicht so gerne vor der eigenen Haustür. So übersetzte Bürgermeister Karl Schuch eine lebhaften Debatte, die im Feuerwehrgerätehaus stattfand. Tatsächlich waren einige Anwohner recht aufgebracht, als sie hörten, wie nah an ihren Häusern zwei Solarparks in Schönweide entstehen könnten.

Zum Gut Rixdorf des Grafen von Westphalen gehören Flächen in den Gemeinden Lebrade, Grebin und Mucheln. Und genau dort sollen Solarparks errichtet werden. Solarstrom ist schließlich die umweltverträglichste Form der Stromerzeugung, schafft Arbeitsplätze, und es gibt Geld. Grebin könnte sich über Gewerbesteuereinnahmen freuen, kann zusätzlich beteiligt werden und bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde erhalten.

Dr. Harm tho Seeth ist Verwaltungsleiter des Grafen von Westphalen und stellte in Schönweide erste Pläne vor. Quelle: Anja Rüstmann

Der Verwaltungsleiter des Grafen von Westphalen, Dr. Harm tho Seeth aus Meschede im nördlichen Sauerland, stellte erste Pläne vor. Und die sehen zwei Flächen in Schönweide vor. 31,2 Hektar am „Züchterhof“ zwischen B 430 und dem Gut Schönweide, außerdem die Fläche „Grellenkamp“ zwischen Tresdorfer See und der Straße Brekels mit 29,8 Hektar. Die erste Fläche liegt laut tho Seeth 420 Meter vom Gut entfernt, die zweite 80 Meter von der nächsten Siedlung.

Module sind bis zu 2,30 Meter hoch

Was wird denn da als Photovoltaikanlage gebaut? Es sind Solarmodule auf Ständern. Sie stehen 80 Zentimeter über dem Boden, haben eine Neigung von 20 Grad, die obere Kante liegt in 2,30 Meter Höhe. Der Abstand zwischen den Modulen beträgt drei Meter. Drumherum sind ein Zaun und eine Zwei-Meter-Hecke vorgesehen. Beim Vorbeigehen sehe man kaum etwas, „nur wenn man groß ist“, so tho Seeth.

Und doch waren einige Anwohner zur Versammlung gekommen, die sehr wohl glauben, beim Blick aus dem Fenster nur noch die Anlage zu sehen. Eine Siedlung auf der anderen Straßenseite sei eben nur fünf Meter vom Solarpark entfernt, die Spitze der zweiten Fläche reiche ganz nah an die Häuser von Brekels heran.

Bei Bedarf werden Korridore für Wildwechsel gebaut

Harm tho Seeth argumentierte, Solaranlagen seien auch ein Gewinn für die Natur. Auf den Flächen könnten Schafe, Gänse oder Hühner gehalten werden, Hecke und Blühstreifen würden Nistmöglichkeiten und Platz für Insekten bieten. „Was ist mit den wandernden Damhirschherden?“, wollte eine Besucherin wissen. Roland Quast von der umsetzenden Blue Elephant Energy (BEE) aus Hamburg erklärte, dass bei Bedarf Korridore für den Wildwechsel gebaut würden.

Während der Präsentation zum geplanten Solarpark in Schönweide warteten (von links) Marek Lühr (Bauamt Amt Großer Plöner See), Roland Quast und Mark-Oliver Otto (beide Blue Elephant Energy) sowie Grebins Bürgermeister Karl Schuch auf Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung. Quelle: Anja Rüstmann

Die Schönweider hatten Zeit, all ihre Bedenken zu formulieren. Die reichten von Geräuschbelästigung durch Wechselrichter („Sie werden kein Geräusch wahrnehmen“, so Mark-Oliver Otto von BEE), Windgeräuschen („Das haben wir noch nicht gehört“) bis zur Sorge, geblendet zu werden („Es gibt Folien, die das verhindern. Bei Bedarf lassen wir aber sofort ein Blendgutachten erstellen“, so Quast). Das Gelände sei Landschaftsschutzgebiet – doch Marek Lühr vom Bauamt des Amtes Großer Plöner See erläuterte, dass Solar-Freiflächenanlagen auch in Landschaftsschutzgebieten möglich sind.

Auch bei der Einwohnerversammlung dabei waren der ehemalige Gutsverwalter von Gut Rixdorf, Wilken von Behr (links), und sein Nachfolger Moritz Adamska. Quelle: Anja Rüstmann

„Das ist unser Beitrag zur Energiewende. Wir glauben, die Idee ist gut“, sagte der aus dem Sauerland angereiste Verwaltungsleiter und musste doch in skeptische Gesichter blicken. „Warum ausgerechnet in diesem Idyll Schönweide?“, fragte ein Herr. Tho Seeth gab zu, dass es nicht einfach sei, eine geeignete Fläche zu finden. Die Gutsverwaltung habe natürlich nicht die wertvollsten Ackerböden ausgesucht, wegen der logistischen Aspekte auch eher die Flächen, die weiter vom Gut Rixdorf entfernt liegen. Aber – für einige Schönweider eben zu nah dran am eigenen Haus. Der ehemalige Gutsverwalter Wilken von Behr, der mit seinem Nachfolger Moritz Adamska ebenfalls zur Versammlung gekommen war, schlug schließlich vor, die Spitze der zweiten Fläche zu kappen und den Bereich als Ausgleichsfläche zu nehmen.

Festgezurrt ist noch lange nichts. Letztlich bleibt es eine Entscheidung der Gemeindevertretung. Und bevor die sechs- bis zwölfmonatige Bauphase starten kann, ist ein Bauleitplanverfahren nötig. Da können schon bis zu drei Jahre ins Land gehen, bis alles steht. Aber dann rechnet man mit einer Betriebsphase von 30 Jahren.