In einem der größten Gebäude der Stadt Lütjenburg (Kreis Plön) ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Aus einem Getreidespeicher schlägt an der Spitze Rauch heraus. Die Feuerwehr ist zur Stunde auf der Suche nach dem genauen Brandherd in einem großen Getreidetank.