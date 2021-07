Heizöl in noch unbekannter Menge lief am Freitagnachmittag in Niederkleveez (Gemeinde Bösdorf) aus. Beim Leerpumpen eines Tanks gab es offensichtlich ein Leck, das Öl lief auf die Straße. Zum Großeinsatz rückten die Feuerwehren Bösdorf und Plön sowie der Löschzug Gefahrengut aus.