Großer Frust in Großbarkau: Darüber schimpft der Bürgermeister

Großbarkau

Wenn eine kleine Gemeinde durch Landesgesetze keine finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat, sorgt das für Politikverdrossenheit und Rückzug aus dem Ehrenamt. Und wenn dann noch Neubürger aus den Städten dazukommen, die nur ihre Ruhe haben und sich in ihrer Freizeit nicht engagieren wollen, gibt es Probleme bei der Neubesetzung von politischen Ehrenämtern und ausgedünnte Reihen in den Freiwilligen Feuerwehren. Diese Kritik erhebt Daniel Smederevac, der vor drei Jahren mit Herzblut als Bürgermeister der Gemeinde Großbarkau gestartet war.

236 Einwohner zählt die Gemeinde Großbarkau im Amt Preetz-Land. Darunter 70 Kinder. Allein die Kita- und Schulkostenbeiträge verschlingen fast alle Einnahmen. Für 2022 sieht der Haushalt Einnahmen von 542 000 Euro bei Ausgaben von 795 000 Euro vor. Es entsteht also ein Defizit von 251 000 Euro. Als kinderreiche Gemeinde leide Großbarkau besonders unter der Kita-Reform, die das Land verabschiedet habe, schimpft der Bürgermeister.

Kita-Reform ist für Großbarkau unbezahlbar

Die Kita-Reform fresse das Geld auf. „Es ist ein tolles Gesetz – aber nicht bezahlbar für uns“, betont er. „Wenn die Landespolitiker Gesetze verabschieden, die jemand anderen viel Geld kosten, müssen sie verstehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger politikverdrossen sind.“ Denn wie solle Großbarkau die Summe auftreiben?

In der Regel seien es junge Familien mit Kindern, die aus den Städten nach Großbarkau zögen. „Es ist für die Kinder ja auch ein wunderschöner Ort“, schwärmt er. Doch das werde teuer fürs Gemeindesäckel. So bleibe kein Geld für die Umsetzung von Vorschlägen zur Dorfverschönerung oder für andere Projekte in Großbarkau. Der fehlende freie Finanzspielraum sorge für Frust.

Kritik: Neubürger interessieren sich nicht fürs Dorfgeschehen in Großbarkau

Leider interessiere sich von den Neubürgern noch dazu kaum jemand für das Dorfgeschehen und die politische Arbeit in Großbarkau. „Nach dem Motto: Hauptsache, man hat seine Ruhe. Aber so funktioniert Landleben nicht“, betont er. Rundbriefe habe er verfasst mit dem Aufruf: „Bitte meldet euch, wenn ihr etwas für euer Dorf tun möchtet.“ Gemeldet habe sich niemand.

Dabei wäre Nachwuchs für die politische Arbeit wichtig. Mindestens zwei Gemeindevertreter in Großbarkau wollten zur nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten, erzählt er. Zu den Sitzungen der politischen Gremien verirre sich kaum ein Besucher. „Das ist ein schlechter Zustand – es geht doch um den eigenen Wohnort“, bedauert Smederevac. „Ich würde mir wünschen, dass sich auch die Neubürger mehr um ihr eigenes Dorf kümmern.“ Ein bisschen könne man doch mit dem nötigen Elan immer umsetzen.

Probleme gebe es auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Dabei liege es doch im ureigensten Interesse, dass im Notfall schnell die Hilfe da sei. Es könne auch Leben retten, wenn sich die Feuerwehrleute vor Ort auskennen und nicht erst andere Wehren anrücken müssten. „Bei einem Feuer ist es doch wichtig zu wissen, ob da ein gehbehinderter Mensch im ersten Stock wohnt oder Kinder im Haus sind.“

Nur ein Großbarkauer in der Jugendwehr

Wehrführer Stephan Zerbin bestätigt die Probleme bei Nachwuchs und Verstärkung. Für die Jugendwehr gebe es einen Zusammenschluss mit den Gemeinden Postfeld, Barmissen und Boksee. Aus Großbarkau komme nur ein einziger Jugendlicher.

Die Zukunft sehe nicht rosig aus. Zurzeit gebe es 20 Männer und Frauen bei den Aktiven. Auch wenn damit die Sollstärke von 27 nicht erreicht werde, sei doch immerhin etwa jeder Zehnte im Dorf in der Feuerwehr. „Aber der Altersdurchschnitt ist zu hoch.“ In den kommenden Jahren würden sich einige in die Ehrenabteilung verabschieden. Die Zeit renne ihnen in Großbarkau davon.

Neuzugänge, die die Reihen auffüllen könnten, seien nicht in Sicht. „Wir haben die Schwierigkeit, dass viele Neuzugezogene für sich bleiben und sich nicht am Dorfleben beteiligen wollen“, stellt auch Zerbin fest. Man habe schon etliche Werbeaktionen gestartet – ohne großen Erfolg. Vielleicht befürchte auch mancher, er sei zu alt oder käme mit der Technik nicht klar. Dem tritt Zerbin entgegen: „Wir haben für jeden die passende Aufgabe.“

Großbarkau: Daniel Smederevac rührt Werbetrommel für die Feuerwehr

In diesem Jahr plant Bürgermeister Smederevac zusammen mit der Feuerwehr eine Werbeaktion. Dazu möchte er gern ein Fest veranstalten, bei dem Interessenten mit Aktiven ins Gespräch kommen könnten. „Corona bricht uns zusätzlich das Genick“, meint er. So sei im vergangenen Jahr das Dorffest in Großbarkau wegen der Pandemie ausgefallen. Es sei schade, dass man die Leute, die nach Großbarkau zögen, so gar nicht kennenlernen könne.

Ein bisschen neidisch blicke er auf die Gemeinde Pohnsdorf. Dort habe ihm Bürgermeister Marco Lüth einmal eine lange Liste mit Ehrenamtlichen gezeigt. „Da habe ich mich gefragt: Mache ich was falsch? Und wenn ja, was?“ Er hoffe immer noch, dass sich Einwohner bei ihm melden, die sich mit einbringen wollen. „In Zeiten, wo die Menschen nur noch zum Wohnen und nicht zum Leben in die Dörfer kommen, verkümmern die Gemeinden.“