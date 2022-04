Plön

Der Neubau für die Kreisverwaltung ist vom Tisch. Zumindest der Erweiterungsbau, wie er bisher geplant war auf dem Kroschke-Grundstück an der Hamburger Straße in Plön. Der Kreistag stimmte mit den Stimmen von CDU, Klar.Grün, FDP und UWG für die Absage. Stattdessen soll es einen kleineren Neubau auf dem Areal der derzeitigen Kfz-Zulassungsstelle geben. Grob geschätzt würde das nur die Hälfte kosten.

Diese überraschende Wende wurde am Donnerstagabend nach hitziger Debatte beschlossen. Nachdem die Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein die Genehmigung des Haushalts 2022 für den Kreis Plön versagt hat, müssen die für 2022 geplanten Investitionen deutlich reduziert werden.

Haushalt 2022 wurde nicht genehmigt

Das Innenministerium kritisiert laut CDU, Klar.Grün, FDP und UWG insbesondere die geringe Umsetzungsquote bei den Bauvorhaben des Kreises Plön. Der Kreis dürfe seinen Bürgerinnen und Bürgern in der Haushaltsplanung zudem nicht mehr versprechen als er einhalten könne. Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit sei mindestens eine Umsetzungsquote von 60 Prozent der geplanten Investitionen zu erzielen. Dieses Ziel erreiche der Kreis Plön seit 2014 nicht mehr, heißt es in der Mitteilung.

„Solange keine greifbaren Verbesserungen der Verwaltungsabläufe, die auf eine beschleunigte Umsetzung von Bauvorhaben hoffen lassen, vorliegen, sind nach der Vorgabe des Innenministeriums die Haushaltsansätze für 2022 deutlich auf ein realistisches Maß zu reduzieren“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Thomas Hansen CDU), Dennis Mihlan (Klar.Grün), Martin Wolf (FDP) und Rainer Weigel (UWG). Der Politik wurde nahegelegt, in einer entsprechenden Nachtragshaushaltssatzung politische Prioritäten zu setzen.

CDU, Klar.Grün, FDP und UWG setzen ihre Prioritätenliste durch

Und so stellten CDU, Klar.Grün, FDP und UWG eine Prioritätenliste auf, die sie dem Kreistag präsentierten. Für die Fraktionen hat der Neubau der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf höchste Priorität. Bereits seit Ende 2018 wird über eine Sanierung oder einen Neubau in den Gremien des Kreises beraten. Nachdem nun die Möglichkeit besteht, in unmittelbarer Nähe des bisherigen Schulstandortes ein geeignetes Grundstück zu erwerben, sollte die Entscheidung für einen Neubau endlich getroffen werden. Der Kauf sei bis September 2022 abzuschließen.

Bei den weiteren Prioritäten stehen die Sanierung des Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrums in Lütjenburg und der Schule am Kührener Berg in Preetz ganz vorn auf der Liste, so Hansen und die weiteren Fraktionsvorsitzenden.

Das Siegermodell des Architektenwettbewerbs für den Verwaltungsneubau hat ausgedient. Quelle: Anja Rüstmann

Ein weiterer Punkt in diesem Antrag, der auf die Haushaltsablehnung durch die Kommunalaufsicht des Landes reagiert, ist dann auch der Verwaltungsneubau. Der Neubauentwurf ist nach Meinung der Kommunalaufsicht „vollkommen überdimensioniert“ für einen Verwaltungsbau. Der Entwurf sah 120 Büroarbeitsplätze und eine Nutzfläche von 3500 Quadratmetern vor. „Nach letztem Stand sind das Kosten in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro“, so Hansen. Neue Arbeitsformen wie Homeoffice und Desk-Sharing würden den Raumbedarf der Kreisverwaltung aber reduzieren. Dennoch solle gebaut werden. Aber an anderer Stelle. Dort, wo sich zurzeit der Flachbau mit der Kfz-Zulassungsstelle befindet.

In einem neu zu errichtenden mehrgeschossigen Funktionsbau sollen Teile der Kfz-Zulassungsstelle bleiben und darüber, unter anderem, moderne Großraumbüros geschaffen werden. Dafür muss aber erst einmal Baurecht geschaffen werden, um das sich die Verwaltung nun bemühen soll. Auf dem Kroschke-Gelände sei zu prüfen, ob dort ein Parkplatz für die Mitarbeiter geschaffen werden kann.

Ein Teil der Kfz-Zulassungsstelle solle außerdem als Zweigstelle nach Schwentinental in das kreiseigene Gebäude des Gewerbe- und Technikzentrums verlagert werden. „Das schafft mehr Bürgernähe und ist zudem für die Kfz-Betriebe besser zu erreichen.“

Wie geht es jetzt weiter? „Mit dem Antrag von CDU, Klar.Grün, FDP und UWG erhält die Verwaltung eine Vorgabe, mit der diese die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 2022 zielgerichtet vornehmen kann“, so Hansen, Mihlan, Wolf und Weigel. „Ich gehe davon aus, dass erst mit dem Nachtragshaushalt erwirkt wird, dass der Haushalt 2022 genehmigt wird“, sagt Mihlan. Der Nachtragshaushalt steht im Mai auf der Tagesordnung.