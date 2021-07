„Einsteigen – See kieken – ankommen“, mit diesem Slogan wirbt die neue touristische Buslinie um den Großen Plöner See. Start ist am 1. Juli. Initiator Peter Knoke hat den „Seekieker“ vorgestellt, der sich auch mit Radtouren oder Wanderungen kombinieren lässt. Es gilt das „Hop-on-hop-off“-Prinzip.