Fargau-Pratjau

Ein Großalarm der Feuerwehr schreckte die Bewohner der Gemeinde Fargau-Pratjau aus der sonntäglichen Ruhe. Ein Schweinestall mit Zuchtsauen und Ferkeln im Ortsteil Pratjau ging in Flammen auf. Der Feuerwehr gelang es, einen Großteil der Tiere zu retten. Einige der Schweine kamen aber im Rauch und Feuer ums Leben.

Um 15.39 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzleitstelle ein. Als die Feuerwehr am brennenden Hof, der mitten in der Siedlung liegt, eintraf, schlugen schon Flammen durchs Dach und der Qualm stieg hoch. So schildert es Einsatzleiter Norbert Engels. Angesichts der Größe des Objekts und der vielen umliegenden Gebäude alarmierte er sofort weitere Verstärkung nach.

Von der Schönberger Drehleiter aus löschte die Feuerwehr die Flammen durch das zerborstene Dach des Stalles. Quelle: Hans-Jüren Schekahn

Die Feuerwehr war mit 60 Männern und Frauen vor Ort neben Polizei und Rettungsdienst. Es kamen Einsatzkräfte aus Selent, Schönberg, Pülsen, Köhn, Fargau und Pratjau zum Ort des Geschehens. Mit einem Bagger sollten Teile des Gebäudes eingerissen werden. Die Feuerwehr versuchte, einen weiteren Gebäudeteil gegen die Flammen zu sichern.

Die Leitstelle schickte auch den Amtsveterinär und einen Schlachter zum Brandort. Ein Tier musste notgeschlachtet werden.

Ein Bildschirm am Schönberger Einsatzleitwagen zeigte ein Satellitenbild mit dem Einsatzort von oben. Die Feuerwehr hatte damit den besten Überblick. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache stehen noch nicht fest. Die Löscharbeiten sollten bis in die Nacht andauern.