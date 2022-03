Heikendorf

Er war Kommodore des 1887 gegründeten Marine-Regattavereins in Kiel, außerdem Enkel der englischen Königin Victoria und Bruder von Kaiser Wilhelm II. Heute ist Prinz Heinrich von Preußen (1862 bis 1929) Ehrenbürger der Stadt Kiel und als Gründungsmitglied vom Heikendorfer Golf-Club Kitzeberg ein unvergessener Mann in der Vereinsgeschichte. Doch unter dem Ölgemälde im Clubhaus, das den Prinzen mit strengem Scheitel und Uniform zeigt, sitzen 120 Jahre nach der Gründung des Golf-Clubs selten Menschen der elitären Oberklasse, sondern meistens gewöhnliche Leute in Jeans und Turnschuhen.

Man sagt, zum Golfen in Heikendorf sei er mit einer Marinebarkasse gekommen, die am Kitzeberger Anleger festmachte. Prinz Heinrich von Preußen lebte seinerzeit mit seiner englischen Frau Irene im Kieler Schloss. Angeblich habe er öfter im Möltenorter Hotel (heute „Hotel Seeblick“) verkehrt oder auch in der hiesigen Seebadeanstalt. Die Leidenschaft fürs Golfen brachte der junge Marineoffizier von seinen Auslandsreisen mit nach Deutschland. Als er am 22. März 1902 den Golf-Club Kitzeberg aus der Taufe hob, war das der erste von Deutschen gegründete Club in ganz Deutschland und einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in Kiel.

„Prinz-Heinrich-Loch“ erinnert an die Königliche Hoheit

Noch heute erinnert der echt silberne Eröffnungspokal im Clubheim an Seine Königliche Hoheit, außerdem das dritte Loch auf der parkähnlichen Anlage im alten Teil des Golfplatzes. Dort soll er besonders erfolgreich gewesen sein, weshalb es von den Golferinnen und Golfern liebevoll „Prinz-Heinrich-Loch“ genannt wird. Club-Managerin Simone Spindler ist ein bisschen stolz auf die Vereinsgeschichte. „Wir sind der älteste Club in ganz Schleswig-Holstein und der einzige bundesweit, der ohne Unterbrechung auch während der Kriegsjahre fortbestand“, sagt sie.

Die lange Golfer-Tradition mache den Verein an der Kieler Förde zu etwas ganz Besonderem, meint Simone Spindler. Denn die Historie des Clubs zeige eindrucksvoll, wie sehr sich der Sport in 120 Jahren gewandelt hat. „Früher war es hier sehr elitär, es spielten Barone, Hofmarschalle, Admirale. Sie alle mussten ihr Vermögen offenlegen und einen Bürgen mitbringen. Heute kann jeder zu uns kommen. Wir haben sogar eine sehr aktive Jugendabteilung und erfolgreiche Kooperationen mit den Schulen“, berichtet sie.

Themen wie Nachhaltigkeit halten seit einigen Jahren Einzug auf den Golfplätzen. In Kitzeberg häufelt man neben den Bahnen Steine als Lebensraum für Tiere, man pflegt auf der Gesamtfläche von etwa 65 Hektar den alten Baumbestand und aerifiziert den Rasen, um auf Chemie zu verzichten. Außerdem ist ein Projekt mit nachfüllbaren Trinkflaschen in Arbeit, um Plastikmüll auf der Anlage zu vermeiden. „Wir können zwar nicht auf die Förde schauen, aber der wunderbare alte Baumbestand, der teilweise über 200 Jahre alt ist, macht unsere Anlage auch für viele Gäste attraktiv.“

Golfen: Regeln sind weltweit gleich

So finden immer wieder Menschen aus allen Bundesländern, aus Österreich und der Schweiz nach Kitzeberg, um den Golfschläger auf der historischen Anlage zu schwingen, die erst 1970 auf 18 Loch erweitert wurde. In Corona-Zeiten, erzählt Simone Spindler, habe dieser Reise-Trend in ihrem Club weiter zugenommen. „Das ist das Tolle am Golfen, die Regeln sind weltweit die gleichen.“ Sie selbst sei schon in Thailand, Südafrika oder Neuseeland zum Golfen gewesen.

Alwin Müller (77) trug früher als „Caddy“ die Golfschläger der feinen Herren. Quelle: Nadine Schättler

Hin und wieder kamen in den vergangenen Jahren auch berühmte Persönlichkeiten nach Kitzeberg. Der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen gehörte dazu oder der Kabarettist Bernd Stelter. Nur einen echten Prinzen, den hat man im Golf-Club Kitzeberg lange nicht gesehen. Golfer Alwin Müller (77) erinnert sich noch an die feinen Herren, für die er als 14-jähriger Teenager „Caddy“ gewesen ist. Weit vor dem Einzug der E-Mobile trugen er und andere Kinder deren schwere Ausrüstungen. „Für neun Löcher haben wir 1,50 Mark bekommen“, erinnert er sich. Gutsherren seien dabei gewesen. Und andere herrschaftliche Leute.

Doch das Herz von Club-Managerin Simone Spindler schlägt heute für das bunte Vereinsleben, in dem alle Menschen Platz finden. Kinder und Eltern, Nachbarn, Senioren. „Wir sind ein geselliger Verein und eine große Gemeinschaft, egal ob Anfänger oder alter Hase.“

So wie auf einigen anderen Anlagen bereits offene Angebote für Nicht-Golfer wie Adventure Golf oder Top Golf Einzug halten, müsse man in Kitzeberg jedoch aus Platzgründen darauf verzichten, berichtet Simone Spindler. Dabei sei sie persönlich von solchen Neuerungen durchaus angetan. „Es bringt den elitären Ruf vom Golfen noch mehr auf den Boden der Tatsachen. Man spielt mit einem kleinen Ball und einem Schläger. Mehr nicht.“ Auch Prinz Heinrich hat schon 1902 in Kitzeberg nichts anderes getan.