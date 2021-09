Schellhorn

Bunte Hände umrahmen ein Herz, auf dem in vielen kleinen Bildern immer wieder das Wort „Stopp!“ auftaucht. Auf dem zweiten Plakat bilden Kinder eine Pyramide an einem Baum – in den Blättern stehen Aufforderungen wie „Nicht mobben“, „Nett sein“ und „Alle spielen mit“. Mit diesen zwei Entwürfen haben die dritte und vierte Klasse der Grundschule Schellhorn-Trent den ersten und zweiten Platz beim Wettbewerb zum Anti-Mobbing-Tag gewonnen.

Zwei Schulen aus dem Kreis Plön dabei

Seit 2010 wird jedes Jahr der Anti-Mobbing-Tag an den Schulen in Schleswig-Holstein veranstaltet. Dabei werden Schülerinnen und Schüler zum Plakatwettbewerb aufgerufen.

Mit ihrer Pyramide überzeugte die vierte Klasse der Grundschule Schellhorn-Trent die Jury. Quelle: hfr

In diesem Jahr lautete das Motto: „Ich bin fair – analog und digital“. Mädchen und Jungen von der zweiten bis zur neunten Klasse reichten ihre Gemeinschaftsarbeiten über ihre Lehrkräfte ein. Auch aus dem Kreis Plön nahmen zwei Schulen mit vier Arbeiten am Wettbewerb teil.

Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Schellhorn-Trent überzeugten die Jury dabei gleich zweifach mit ihren Entwürfen. Landrätin Stephanie Ladwig freute sich über den Erfolg der Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem Kreis Plön: „Ich bin beeindruckt, wie viel Engagement sie gezeigt haben“, erklärte sie.

Vor Mobbing dürften die Augen nicht verschlossen werden, betonte die Landrätin. „Umso wertvoller finde ich es, dass sich schon die Grundschulen mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen.“

Für den ersten Preis erhielt die Klasse 3a der Grundschule Schellhorn-Trent ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro für die Klassenkasse.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus sollen die Arbeiten in einem Schuljahreskalender 2021/2022 veröffentlicht werden.