Grundschule an der Bake Erweiterung in Würfelform

Mönkeberg

Die Grundschule an der Bake in Mönkeberg ist seit Monaten eine riesengroße Baustelle. Doch die Beteiligten nehmen es gelassen. Denn mit der Erweiterung des Schulgebäudes um vier moderne Differenzierungsräume, die am Freitag in knallbunten Würfelanbauten eingeweiht wurden, gibt es deutlich mehr Platz und Lernmotivation.

Alle sind begeistert: Schüler, Lehrer und Mönkebergs Bürgermeisterin Hilla Mersmann (CDU). Die Kinder der Klasse 2a sind die ersten, die am Freitagmorgen einen der neuen Differenzierungsräume einweihen dürfen, den sie sich mit einer weiteren Klasse teilen. Bürgermeisterin Mersmann reicht die Bastelschere, um das Band zu zerschneiden. Der neue Raum ist hell und freundlich, Lesestoff aus der Klassenbücherei wartet dort, ein paar Bonbons sowie eine Fensterbank, auf der man sitzen und in Büchern schmökern kann. „Alle Kinder wollen jetzt in diesen Raum“, freut sich Schulleiterin Vera Sandberg.

Differenzierung für Gruppenarbeiten und individuelle Förderung

Vorher gab es nur einen dunklen, versteckten Raum, den die Schule für alle Arten der Differenzierung im Unterricht nutzen konnte. Für Gruppenarbeiten am iPad, für individuelle Förderung oder für Kinder, die mit ihrem Arbeitstempo von anderen abweichen. Doch die Schule brauchte Platz, auch für das Abstellen von Geräten und Materialien, den sie jetzt in den alten Differenzierungsräumen gefunden hat. Noch stehen überall Kartons und Kisten herum.

„Es ist Wahnsinn auf dieser täglichen Baustelle. Wir wissen, dass wir noch eine Zeit lang damit leben müssen. Aber wir wollen es ja auch schön haben“, meint Vera Sandberg. Direkt im Anschluss an die Fertigstellung der vier Neubauten für die Differenzierungsräume geht es mit dem Bau eines Multifunktionsgebäudes auf dem Schulhof weiter, in dem später die Offene Ganztagsschule (noch betreute Grundschule) und die Aula der Grundschule untergebracht werden sollen. Die Bagger sind bereits am Arbeiten.

Bürgermeisterin Hilla Mersmann zerschnitt zusammen mit Mia (8) und Tristan (9) aus der Klasse 2b das Band zum neuen Differenzierungsraum. Quelle: Nadine Schättler

„Wir hoffen natürlich, dass es trotz der sehr angespannten Lage im Baubereich zügig mit dem Multifunktionsgebäude vorangehen kann“, sagt Hilla Mersmann. In den vergangenen Monaten musste die Gemeinde erfahren, dass Bauzeitenpläne derzeit nicht verlässlich sind. Immer wieder wurde der Termin für die Fertigstellung der Anbauten (ursprünglich sollten sie im Herbst 2021 fertig sein) verschoben. Als Hauptgrund nennt die Bürgermeisterin coronabedingte Lieferschwierigkeiten.

Grundschule an der Bake: Erweiterung in drei Bauabschnitten

Die Grundschule an der Bake soll in drei Bauabschnitten erweitert und modernisiert werden. In einem ersten Schritt wurden jetzt die neuen Differenzierungsräume in den Anbauten fertiggestellt. Außerdem soll das Lehrerzimmer in die Aula wechseln (dritter Bauabschnitt), sobald das Multifunktionsgebäude fertig ist (zweiter Bauabschnitt).

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme zur Erweiterung der Grundschule an der Bake belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro, wobei allein das Multifunktionsgebäude 4,3 Millionen Euro verschlingt. Doch es gibt auch Fördermittel: Die EU bezuschusst das Multifunktionsgebäude mit 750.000 Euro, zusätzlich gibt es eine KfW-Förderung in Höhe von 544.000 Euro. Der Aus- und Umbau der Grundschule und der betreuten Grundschule wird mit 400.000 Euro vom Land gefördert.

Ab Juni wird es noch eine weitere Baustelle auf dem Schulgelände geben. Dann soll auch die Sporthalle erweitert werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch noch schaffen werden“, sagt Hilla Mersmann.