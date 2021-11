Nach Auslaufen der Grundschule - VHS Preetz will in die Schulen am Hufenweg einziehen

Wenn der Grundschulstandort in den Schulen am Hufenweg ausläuft, könnten Klassenzimmer trotzdem weiter für die Bildung genutzt werden. Denn die Volkshochschule Preetz möchte dort mit Büros und Besprechungsräumen einziehen. Im zuständigen Ausschuss ging es um die Kosten für den notwendigen Umbau.