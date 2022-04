Plön

Er bezeichnet sich selber als „ein bisschen Seeadler-verrückt“. Günter Kalin engagiert sich seit 45 Jahren für den Seeadlerschutz, seit 1977 ist er aktiv bei der Seeadler-Betreuung dabei. Früher als Bewacher, heute als Beobachter im Brut-Revier. Jetzt wurde er zum neuen Vorsitzenden der Projektgruppe Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein gewählt. Wie geht es denn den Seeadlern?

Kieler Nachrichten: Wie viele Seeadler gibt es in Schleswig-Holstein, und wie viele im Kreis Plön?

Günter Kalin: Landesweit waren es im vergangenen Jahr 129 Revierpaare, dieses Jahr sind es 136. Im Kreis Plön haben wir 27 Revierpaare – wie im vergangenen Jahr.

Seit wann wird gebrütet?

Die erste Eiablage war dieses Jahr am 8. Februar in Dunkelsdorf bei Ahrensbök. Die Seeadler dort sind immer das erste Paar. Meistens folgen dann die Seeadler aus Schleswig am Burgsee. Da sind vor einer Woche drei Jungvögel geschlüpft. In der Regel ist Brutbeginn zwischen Mitte Februar und Mitte März. Einige Paare starten aber auch jetzt erst mit der Brut. Im Kreis Plön gibt es bisher nur vereinzelt Nachwuchs. Hier wird größtenteils noch gebrütet.

Zehn Horste wurden durch die Stürme zerstört

Hat es dieses Jahr Probleme gegeben, zum Beispiel durch die heftigen Stürme?

Ja, tatsächlich. Durch die orkanartigen Winterstürme Ende Januar/Anfang Februar haben wir zehn Horste verloren. Horste werden von Jahr zu Jahr aufgestockt, können bis zu drei Metern hoch werden. Das Holz trocknet aus, kann dann viel Feuchtigkeit aufnehmen. Dann wiegt ein Horst auch mal eine Tonne. Das kann der Baum nicht mehr halten.

Was ist dann passiert?

Der Zeitpunkt war günstig für die Seeadler. Viele hatten noch nicht mit der Brut begonnen. Ein Zugpassagier meldete mir, dass der Horst in Lisch/Ascheberg plötzlich weg war. Zwei Tage später sah ich die Seeadler, wie sie erste Äste heranschafften. Seit einigen Tagen könnten die Jungvögel geschlüpft sein.

Nach wie vielen Tagen schlüpfen die Küken denn?

Nach 38 bis 40 Tagen. Zwischen dem Schlupf aus bis zu drei Eiern können aber zwei bis drei Tage liegen.

Kann den Eiern jetzt noch etwas gefährlich werden?

Zehn bis 20 Tage vor und 20 Tage nach dem Schlupf sind kritische Tage. Die Eier kühlen schnell aus. Wenn es Störungen gibt, verlassen die Seeadler den Horst, das wird dann gefährlich. Es kann zum Brutabbruch kommen. Spaziergänger stören dann. Oft schon, wenn sie sich auf 350 Metern nähern. Die Fluchtdistanz ist unheimlich hoch. Manchmal müssen wir deshalb Schutzzonen ausweisen, die wir auch beschildern.

Hat es dieses Jahr schon tote Seeadler gegeben?

Fünf seit Januar, allerdings ist die Dunkelziffer hoch. Bei zweien haben wir den Verdacht auf Vergiftung. Einen Seeadler haben wir vor genau einer Woche am Schöhsee in Plön tot gefunden. Er war Opfer eines Revierkampfes geworden. 2017 hatten wir ihn am Postsee beringt. Vielleicht wollte er jetzt in ein bestehendes Revier eingreifen. Am Hals hat ihn die Kralle eines anderen Seeadlers erwischt, das Loch war sechs Millimeter groß. Zwei Seeadler starben schon durch Windanlagen.

Der Kreis Plön ist Dichtezentrum – Windanlagen dürfen erweitert und repowert werden

Wie bedrohlich, dass immer mehr Windräder gebaut werden.

Der Kreis Plön gehört zum Dichtezentrum. Hier brüten auf kleinem Raum sehr viele Seeadler. Deshalb dürfen im Kreis keine neuen Windenergieanlagen gebaut werden. Die Adler dürfen nicht durch Windräder getötet werden. Nur erweitern und repowern ist hier möglich.

Sind Sie denn deshalb ein Gegner von Windrädern?

Nein. Regenerative Energien sind erforderlich. Aber wenn neue Anlagen gebaut werden in Schleswig-Holstein, nimmt man der Natur Flächen weg. Besser ist, Anlagen zu bündeln – und damit das Gefahrenpotenzial zu minimieren. Wir brauchen größere Windparks. Uns sollte man besser in die Planung einbinden, und uns auch zuhören.

Ist der Seeadler vom Aussterben bedroht?

Nein, sie sind zwar noch eine gefährdete Art, der Bestand ist aber stabil. Als ich 1977 mit der Seeadlerbetreuung angefangen habe, gab es nur vier Paare in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein gibt es für Seeadler noch viel Raum, sich weiter auszubreiten. Der Bestand könnte sich noch verdoppeln. Wir beobachten eine zunehmende Verbreitung nach Westen, auch auf die nordfriesischen Inseln. Im Wattenmeer finden Seeadler auch im Winter viel Nahrung. Man sollte es aber der Natur überlassen, mit welcher Dynamik und in welcher Größenordnung das passiert.

Zur Person Günter Kalin ist 73 Jahre alt, lebt in Postfeld und ist seit 2012 aktiv im Vorstand der Projektgruppe Seeadlerschutz. Jetzt ist er Vorsitzender der Projektgruppe Seeadlerschutz. Der Förderkreis hat rund 240 Mitglieder – sucht aber weitere. Kalin war ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Gemeinde. Der Pensionär ist gelernter Fernmelder, arbeitete bei der Telekom im Vertrieb und stieg in die Geschäftsleitung auf.

Wie weit fliegen Seeadler, um Nahrung zu finden?

Durchaus zehn Kilometer. Sie fliegen bis zu einem Kilometer hoch, können weit gucken. Sehen sie kreisende Adler, fliegen sie dorthin. So war es am Postsee, als dort eine Abfischung misslang und einige Zentner tote Fische dort trieben. In drei Tagen waren 30 Seeadler dort, um sich zu bedienen. Es sind faule Beutegreifer, Seeadler sind auf leichte Beute aus. Schwache, verletzte Tiere, angemähte Rehkitze…

Zwei Jahre waren die öffentlichen Beobachtungsstationen nicht besetzt. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Ab Ostern wird die Beobachtungsstation Rathjensdorf wieder besetzt. Dann sind tagsüber erfahrene Seeadler-Schützer am grünen Wohnwagen, lassen durchs Spektiv schauen, erklären und erzählen. Ein Seeadler-Präparat ist auch dabei. Wenn der Adler gerade nicht am Horst sein wollte, kann man ihn trotzdem und sogar aus nächster Nähe ansehen. Kinder dürfen auch über die Federn streicheln. Die Krallen sind auf jeden Fall beeindruckend. Außerdem erklären unsere Helfer und wir auch die anderen Vögel wie Kraniche oder Rotmilane. Bei Bedarf bieten wir Führungen an, unser Biologe Volker Latendorf nimmt die Anfragen entgegen. Kontaktdaten gibt es im Internet auf unserer Homepage www.projektgruppeseeadlerschutz.de.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo kann man denn im Kreis Plön noch gut Seeadler beobachten?

Von der Badestelle der Prinzeninsel in Plön sind gut Seeadler zu beobachten, drei Paare brüten auf den Inseln im Großen Plöner See. Auch oben vom Schloss aus hat man einen guten Blick. Wenn man aber nicht richtig ausgerüstet ist, wird es schwierig. Man erkennt die Seeadler an ihrer Größe, an den brettartigen Flügeln, dem keilförmigen weißen Stoß. Außerhalb des Kreises: An Schloss Gottorf in Schleswig haben wir keine offizielle Beobachtungsstation, aber dort sind wir oft mit unseren Spektiven – und lassen dann auch andere durchschauen.

Die freiwilligen Helfer aus ganz Deutschland, die in Rathjensdorf am Plußsee für eine oder zwei Wochen den ehrenamtlichen Dienst übernehmen, kommen auch alle wieder?

Die Zahl der Helfer hat sich fast halbiert. Wer also Lust hat, sich zu engagieren, darf sich gerne bei Volker Latendorf melden. Auch über jüngere Helfer freuen wir uns.

Als Seeadler-Beobachter braucht man eine gewisse Portion Zivilcourage

Während der Corona-Pause haben Vor-Ort-Betreuer das Beobachten der Horste übernommen. Hat das gut geklappt?

Ja. Und die beobachten weiter. Aber auch da fehlen uns qualifizierte Leute. Es gibt Beobachter, die sich um drei bis fünf Horste kümmern. Man braucht eine gewisse Portion Zivilcourage, um die Leute gezielt anzusprechen, die die Seeadler stören. Das ist ihnen meistens gar nicht bewusst.

Sie sind der neue Vorsitzende der Projektgruppe Seeadlerschutz. Was wird sich unter ihrer Führung ändern?

Eigentlich wäre ich froh, wenn ich die intakte Gruppe solide weiterführen kann. Aber ich möchte auch den Artenschutz selbst mehr in den Vordergrund stellen. Nicht nur den Schutz für Seeadler und andere Großvögel, auch für andere Tierarten. Artenvielfalt muss stabilisiert und vermehrt werden. Bei Gefährdung von außen sollten wir uns rechtzeitig aufstellen. Beim Bau von Windkraftanlagen würden wir gerne rechtzeitig in die Planung eingebunden werden. Und dann muss man einander zuhören und offene Ohren haben. Wir brauchen mehr Miteinander.

Das Interview führte: Anja Rüstmann