Gut Wahlstorf öffnet sich für Besucher

Wahlstorf

Das Gut Wahlstorf, malerisch am Südufer des Lanker Sees gelegen, gilt als eines der ältesten Güter in Schleswig-Holstein und als seltenes Beispiel einer gut erhaltenen Gutsanlage aus dem 16. Jahrhundert. Sein spätmittelalterliche Baustil, bis heute weitgehend im ursprünglichen Zustand, ist von baugeschichtlicher Bedeutung. Die denkmalgeschützte Anlage umfasst das Herrenhaus, drei historische Scheunen und einen Pferdestall. Seit diesem Jahr wird es von der Plessen-Stiftung Wahlstorf verwaltet. Mit ausgewählten Veranstaltungen möchte die Stiftung das Gut künftig wieder mehr beleben.

Am Eingang zum Gut, zu dem eine Brücke über die Schwentine führt, empfing Sophie von Plessen die Frauen und Männer, die größtenteils mit dem Rad aus Preetz gekommen waren. Die Historikerin ist eine Nichte der im zurückliegenden Jahr verstorbenen Dr. Victoria Baronin von Plessen und kennt jeden Winkel der Gutsanlage genau. Sie führte die Gruppe zuerst in die vermutlich älteste und größte Weizenscheune Schleswig-Holsteins, die aus dem Jahr 1584 stammt. Als Fachwerkbau mit tief herabhängendem Reetdach ließ sie Claus von Thienen errichten, dessen Vater das Gut 1446 erworben hatte. Um den Hof herum wurde ein Wassergraben angelegt, gespeist von der Schwentine. 1788 gelangte das Gut in den Besitz der Familie von Plessen.

Historisch wertvolle Gutsanlage soll künftig mehr belebt werden

Sophie von Plessen wusste den Besuchern viel Interessantes zu den Besonderheiten der Gebäude sowie zu den damaligen Verhältnissen und Abläufen auf dem landwirtschaftlichen Gut zu berichten. Doch die größte Neugier der Besucher galt dem Inneren des Herrenhauses. Denn dort hatte der Forschungsreisende, Ornithologe, Zoologe, Maler, Buchautor und Filmproduzent Victor Baron von Plessen ab 1938 bis zu seinem Tod im Jahr 1980 gelebt. Und es ist hinlänglich bekannt, dass sich dort auch ein Großteil seiner ethnographischen Sammlung bedeutender Ost-Asiatica befindet. Dazu gehören Holzplastiken, Masken, Abbildungen von Dämonen, Giftpfeile und andere traditionelle Waffen, Fayencen und zahlreiche Bilder. Die meisten Exponate stammen von Expeditionen, die den Ornithologen und Tierpräparator unter anderem nach Bali, Java, Borneo sowie nach China, Indien und Nepal geführt hatten. Auch eine umfangreiche Bibliothek, vor allem mit Werken zu den Themen Geschichte, Flora und Fauna, Archäologie und Völkerkunde ist im Herrenhaus zu sehen.

Plessen-Stiftung Wahlstorf Victor von Plessens Tochter Viktoria Baronin von Plessen gründete 1997 die Plessen-Stiftung Wahlstorf und sicherte damit den Erhalt der Gutsanlage inklusive des Herrenhauses, dessen Inventar und der Sammlung. Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige, kulturelle Zwecke wie etwa die Förderung der Denkmalpflege, der Erhaltung von Kulturgütern sowie der Förderung von Kunst und Bildung. Zur Plessen-Stiftung Wahlstorf gehört ein landwirtschaftlicher Betrieb mit rund 900 Hektar Fläche, der von der Stiftung Gut Wahlstorf verwaltet wird.

Über ihren Urgroßonkel Victor von Plessen, seine Reisen ab 1924 und etliche Exponate konnte Sophie von Plessens Tochter Louise spannende Details erzählen. Dabei streifte sie auch das brisante Thema Raubkunst und erläuterte, dass es sich bei den ausgestellten Stücken größtenteils um Nachbildungen handelt, die es schon damals im bereits touristisch erschlossenen Bali als Souvenirs gab, oder um Geschenke von Einheimischen, die von Plessens Forschungen unterstützten. Die beiden Filme „Insel der Dämonen“ (Bali) und „Die Kopfjäger von Borneo“ zeugten davon, dass zahlreiche Einheimische dem Wissenschaftler vertraut hätten.

Filme von Victor von Plessen könnten in Preetz gezeigt werden

Die Idee aus der Besuchergruppe, diese Filme im Preetzer Kino zu zeigen, griff Donata zu Ysenburg gern auf. Sie ist ebenfalls eine Nichte von Victoria von Plessen, lebt seit dem Frühjahr auf dem Gut und vertritt den Vorstand der Plessen-Stiftung. Als Eventmanagerin möchte sie mit ausgewählten Veranstaltungen künftig wieder mehr Leben in die denkmalgeschützten Mauern bringen.

„Zum Hauptzweck der Stiftung gehört die Pflege und Erhaltung der Gutsanlage sowie der Sammlung von Kulturgütern im Herrenhaus. Auch wissenschaftliche Arbeiten auf verschiedenen Gebieten zu fördern, ist Teil des Stiftungszwecks. Das alles muss finanziert werden. Veranstaltungen, die thematisch zum Gut und seiner Geschichte passen, könnten dazu einen Beitrag leisten“, erklärte Donata zu Ysenburg.

Zur Galerie Führung von der Weizenscheune bis zur Ethno-Sammlung

Vorträge zu landwirtschaftlichen und Naturschutzthemen sowie ausgewählte Konzerte haben in den vergangenen Wochen bereits stattgefunden, weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung. An Ideen für die Zukunft – etwa für Seminare und Workshops - mangelt es der Eventmanagerin nicht. Weitere Informationen: www.gut-wahlstorf.com