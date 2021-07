Wittmoldt

Vor 126 Jahren wurde das Gutshaus Wittmoldt gebaut, auf einer Halbinsel in der Schwentine am Rande des Kleinen Plöner Sees. Seitdem ist die Familie von Bülow hier ansässig. Mit jeder Generation hielten neue Gepflogenheiten und Ideen Einzug. Mit Amelie von Bülow-Sartory und ihrem Mann Rüdiger Sartory kam in den vergangenen Jahren auch die Öffnung des Gutsgeländes für die Öffentlichkeit, schrittweise. Mit der sechsten Generation, Mareike und Philipp Sartory, geht dieser Weg weiter. Beim Tag der offenen Tür erfahren alle Gäste, was die Ideen der neuen Gutsherren sind.

Amelie von Bülow-Sartory und ihre Schwiegertochter Mareike sitzen auf der kleinen Terrasse vor dem Guthaus und blicken auf die große Rasenfläche hin zum Torhaus. Es war Amelie von Bülows Ur-Ur-Großvater, der das Gut und die beiden Meierhöfe Güstorf und Eichhorst 1891 erwarb – für einen seiner Söhne. Damals nutzte nur die Familie das Gutshaus. Heute bietet es Platz für Seminare und Veranstaltungen, beherbergt Gäste und ist zu einem Ort der Begegnung geworden. Regelmäßig finden hier Kunstausstellungen statt.

Öffnungszeiten auf Gut Wittmoldt Gut Wittmoldt auf der Halbinsel liegt an der Straße Am lütten Diek, das Navigationsgerät findet es unter „Hof Wittmoldt 1“. Der neue Hofladen hat mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags werden in dieser Zeit außerdem Kaffee und Kuchen im Hofcafé auf dem Rasen zwischen Guts- und Torhaus angeboten. Weitere Angebote, Veranstaltungen und Öffnungszeiten (auch der Kunstausstellungen) gibt es im Internet unter www.gut-wittmoldt.de und www.seeweg-gutwittmoldt.de.

Und im vergangenen Jahr sind Mareike und Philipp Sartory hier eingezogen. Zum Jahreswechsel hat dann Amelie von Bülow-Sartory den Betrieb des Gutshofes an ihren Sohn übergeben. Das bedeutet nicht, dass die 65-Jährige jetzt die Hände in den Schoß legt. Sie und ihr Mann Rüdiger (69) verantworten weiter den Bereich der Pferde. Denn auf Gut Wittmoldt wird Hippotherapie und auch therapeutischen Reiten für Kinder und Erwachsene angeboten. „Das mache ich auch weiter“, erzählt sie. Außerdem werden Gäste von ihr weiterhin (mit) bekocht. „Im Garten wirbeln wir beide und backen auch beide gerne“, sagt sie und sieht ihre Schwiegertochter an. Die hat acht Mini-Schafe als Landschaftsgärtner für den Obstgarten angeschafft. Außerdem wurde erweitert, ein Erdbeerfeld neu angelegt und weitere Obstsorten angepflanzt.

Möbel der Vorfahren aufgearbeitet für die Ferienwohnungen

Die zum Gut gehörenden Ackerflächen sind verpachtet, die Forstwirtschaft allerdings nicht. Und das Seminar- und Tagungshaus will verwaltet werden. Gästezimmer und Ferienwohnungen werden auch an Urlauber vermietet, wenn sie nicht von Seminarteilnehmern belegt sind. Philipp Sartory kennt sich längst aus mit dem Geschäft, er arbeitete schon länger auf dem Gut mit. Mareike Sartory hat nach ihrem Einzug erst einmal auf dem Dachboden des Gutshauses gestöbert – und alte Möbel der Vorfahren gefunden. Die 28-Jährige arbeitete einige Stücke auf und gestaltete die Gästeunterkünfte neu, bestückte sie auch mit alten Fotografien derer von Bülow. Die Historie des Gutes findet neu ihren Platz in der Gegenwart.

Mareike Sartory eröffnet diesen Sonntag ihren kleinen Hofladen auf Gut Wittmoldt. Beim Tag der offenen Tür stellt sich der komplette Betrieb vor – inklusive Hofcafé und Live-Musik. Quelle: Anja Rüstmann

Doch damit nicht genug. „Am Sonntag eröffnen wir hier unseren kleinen Hofladen“, erzählt die gelernte Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte. Im urig zurecht gemachten Raum mit historischen Fenstern und freigelegtem Fachwerk im Torhaus verkauft sie zukünftig selbst hergestellte Produkte wie Marmeladen, Sirup, Öle, Essig, Kräutersalze und Honig. „Es ist eher ein Feinkost-Geschenkeladen“, erzählt sie, Produkte wie Eier oder Milch finden sich hier nicht. „Da wir keine eigene Landwirtschaft haben, gibt es auch kein Gemüse“, sagt sie. Dafür aber Handarbeiten und dekorative Kerzenständer. „Wenn ich hier auf der Halbinsel Treibholz finde, verbastel ich das.“ Und es mache ihr Spaß, alles nett zu verpacken.

Sonntags gibt es (zumindest während der Saison) ein weiteres neues Angebot: Das Hofcafé zieht auf die Rasenfläche zwischen Tor- und Gutshaus. Hier werden Kaffee und selbstgebackener Kuchen verkauft. Auch am Tag der offenen Tür am Sonntag, 1. August, von 14 bis 18 Uhr. Dazu gibt es Live-Musik vom Kieler Duo Magnolia. Rüdiger Sartory bietet historische Gutshofführungen an. Durch die aktuelle Kunstausstellung im Gutshaus mit Fotografischen Stillleben und Landschaften von Annabelle Fürstenau und Jan Klose-Brüdern führt Kuratorin Angeline Schube-Focke. Und auch die neuen Objekte auf dem Skulpturenpfad „Seeweg“ können erkundet werden.

Gut Wittmoldt als Hochzeits-Location?

Während Mareike Sartory und Amelie von Bülow-Sartory die Freitreppe des Gutshauses hinunterschreiten, erzählt die neue Gutsherrin, dass sie das Gut Wittmoldt gerne als Hochzeits-Location weiter ausbauen möchte. Sie selber habe hier ihre Hochzeit mit Philipp Sartory gefeiert, für Familienfeste wird das Haus oft gebucht. Was fehlt ist, dass hier auch geheiratet werden darf. Dafür müsste das Gut offiziell als Trauort ausgewiesen werden. Die sechste Generation auf Gut Wittmoldt will diese Idee weiter verfolgen.