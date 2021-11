Schwentinental

Das Blut war echt und stammte von Verletzungen, die ein 18-Jähriger in der Nacht zu Halloween nach einem Discothekenbesuch in Schwentinental davontrug. Der Jugendliche hatte laut Polizeiangaben eine XXL-Halloween-Party im Atrium im Ostseepark besucht, als er am Sonntag um 4.25 Uhr morgens in der Mergenthaler Straße Opfer eines körperlichen Angriffs wurde. Nach Zeugenaussagen habe ein vorbeifahrender Wagen neben dem 18-Jährigen angehalten, daraufhin seien drei Leute ausgestiegen, von denen einer auf das Opfer einschlug, bis er zu Boden fiel. Anschließend sei das Fahrzeug mit den Angreifern wieder davongefahren.

Der junge Discobesucher erlitt laut Polizeibericht Schürfwunden am Knie und Prellungen am Kopf. Ein von Zeugen alarmierter Krankenwagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Dass der junge Mann alleine und bewusstlos auf der Straße gelegen habe, wie es in den sozialen Netzwerken dargestellt wurde, konnte die Polizei nicht bestätigen. Vielmehr habe es genügend Augenzeugen gegeben, die auch das Kennzeichen des Wagens notieren konnten. Zudem haben einige von ihnen ausgesagt, dass es bereits im Atrium Streitigkeiten zwischen dem Opfer und seinen späteren Angreifern gegeben hatte.

Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung liegt vor. Die Polizei in Schwentinental hat ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Nach Angaben der Polizeipressestelle in Kiel gehören solche Einsätze rund um das Nachtleben, wenn Menschen alkoholisiert sind, nicht nur in Schwentinental mittlerweile zu den Routinearbeiten.nsc