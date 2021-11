Echt gruselig endete der Discobesuch in der Nacht zu Halloween für einen 18-Jährigen in Schwentinental. Auf offener Straße hielt ein Wagen an, Leute stiegen aus und schlugen den Jugendlichen zusammen. Bereits im Atrium soll es Streitigkeiten zwischen dem Opfer und seinen späteren Angreifern gegeben haben.