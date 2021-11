Mönkeberg

Die Mehrzahl der 165 Zuschauer in der Mönkeberger Sporthalle tobte. 70 ewig lange Sekunden durfte der BV Garrel seinen letzten Angriff ausspielen, ohne dabei zum Torabschluss zu kommen. 70 Sekunden, in denen die Gewissheit reifte, dass die HSG Mönkeberg-Schönkirchen ihr Heimspiel gegen den Drittliga-Zweiten aus Garrel zwar auf Augenhöhe bestritt, am Ende aber mit leeren Händen dastehen sollte. Letztlich verloren die Mö-Schö-Frauen am Sonnabend mit 23:24 (14:14).

„Einen Punkt hätten wir uns heute mehr als verdient gehabt“, haderte HSG-Ligamanager Ole Jäger nach der Heimniederlage, die die drei Spiele währende Siegesserie der HSG beendete. Gemeinsam mit Spielmacherin Lena Schulz vertrat Jäger das ortsabwesende Trainergespann Gisa Klaunig (beim HVSH) und Andreas Juhra (auf A-Lizenzlehrgang).

Mö-Schö-Frauen dominieren zunächst aus starker Abwehr

Trainerlos, aber nicht kopflos: Die Mö-Schö-Frauen hatten einen Plan. Und den setzten sie zunächst beeindruckend um. Die bewegliche 6:0-Abwehr sollte das Epizentrum der ersten und zweiten Welle sein. Lena Schulz und Janne Plöhn verdichteten mit Mittelblock, flankiert von Laura Schultze, die nach einer Schulteroperation stark ansteigende Form zeigte, und Lisa Straube als agile Handlanger auf den Halbpositionen. Die Gäste aus Niedersachsen bissen sich die Zähne an der orangefarbenen Abwehrmauer und an HSG-Torfrau Rebecca Voigt aus.

Robuste Gangart: Garrels Kim Schilling (li.) und Robyn Rußler (re.) stemmen sich Mönkebergs Lena Schulz (Mitte) entgegen. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Schnell führten die Mö-Schö-Frauen durch Tore von Laura Teegen, Lena Schultze und Laura Bonadies aus dem erweiterten Gegenstoß mit 5:2 (8.). Garrels Coach Jonas Kettmann reagierte, ließ im Angriff nun lange Kreuzbewegungen spielen und baute in der Defensive auf eine 5:1-Deckung. Plötzlich gab es Platz für den HSG-Rückraum: Janne Plöhn traf erst nach Durchbruch zum 6:3, dann krachend aus dem Rückraum zum 7:3 (10.). „Die Anfangsdynamik im Angriff ist uns dann leider etwas abhanden gekommen“, analysierte Schulz nach Spielschluss. Garrel schloss auf, verkürzte mit einem 3:0-Lauf auf 6:7 (13.), weil die HSG ihre Konter nicht sauber ausspielte.

HSG Mönkeberg-Schönkirchen – BV Garrel 23:24 (14:14) HSG Mönkeberg-Schönkirchen: Boldt (bei einem Siebenmeter), Voigt (1.-60. Min./13 Paraden) – Schulz 2, Festersen (n. e.), Hinrichs, Plöhn 6, S. Klaunig 4, Bonadies 3, Kaps, Teegen 5/1, Michalak (n. e.), Kerl (n. e.), Ketelhut (n. e.), Schultze 3, Straube, S. Haase. BV Garrel: Gärdes, C. Fette, Thoben-Göken – L. Fragge 3, M. Fragge 5/4, Reinold, Rußler 2, Solomachin 1, Meyer 3, Gerken 3, Stolle 1, J. Fette 2, Frangen, Noack 4, Schilling. Schiedsrichter: Sebastian Ebel/Niklas Krähe (Celle) – Strafminuten: HSG 8 (2x Schulz, Plöhn, Schultze), BVG 8 (2x Fette, Solomachin, Meyer) – Rote Karte: Solomachin (53.) – Siebenmeter: 1/1, 4/4 – Zuschauer: 165 in der Mönkeberger Sporthalle.

Die kurze Schwächephase überspielten die Gastgeberinnen. „Eigentlich müssen wir zur Halbzeit führen. Dass es nur ein Unentschieden war, lag an der mangelhaften Wurfausbeute“, sagte Jäger rückblickend auf das 14:14-Halbzeitremis. Die Rückkehr aus der Kabine misslang den Mö-Schö-Frauen. Fast sechs Minuten blieben sie torlos, ehe Janne Plöhn zum 15:15 ausgleichen konnte. Während die HSG-Abwehr weiter auf Höchstniveau performte, hakte es im Angriff.

Steffi Klaunig hält die Mö-Schö-Frauen im Spiel

Routine war nun gefragt: Steffi Klaunig verfügt über Bundesligaerfahrung und warf diese nun in die Waagschale. Drei Klaunig-Treffer in Serie hielten die HSG auf Kurs – 18:18 (43.). „Wir verteidigen in dieser Phase extrem gut. Garrel ist fast nichts eingefallen. Aber wir konnten daraus keinen Gewinn ziehen“, ärgerte sich Schulz. Die Gäste blieben vorn, weil ausgerechnet Garrels Rechtshänderin Isabel Gerken per Doppelschlag von Rechtsaußen zum 20:22 traf (50.).

Auszeit, alles nochmal sortieren (50.). Klaunig verkürzte per Gegenstoß zum 21:22, doch Bonadies scheiterte anschließend zwei Mal von Außen. Als Garrels Sophie Solomachin Mönkebergs Plöhn unsanft aus der Luft pflückte und die Rote Karte (53.) sah, war auch die Stimmung in der Halle endgültig da. Bonadies traf zum 22:22 (53.). Die Wende? Nein. Erneut leistete sich die HSG eine sechsminütige Torflaute, die Marit Kaps erst 70 Sekunden vor dem Schlusspfiff mit dem 23:24 beendete. 70 Sekunden, in denen die HSG nicht mehr an den Ball kam. „Die wollten gar nicht mehr, aber das Passivzeichen kommt zehn Sekunden vor Schluss. Wir hätten unseren tollen Fans gerne einen Punkt geschenkt“, resümierte Schulz.