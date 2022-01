Hartz-IV-Empfängerin aus Plön: Gefangen zwischen Vermieter und Sozialamt

Plön

Die Rente von Valentina Schleicher (70) ist so klein, dass sie auf Hartz IV angewiesen ist. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Plön. Vom Sozialamt der Stadt Plön erhält sie das Geld für Miete, Betriebskosten und Heizung. Nun verlangt der Mieter eine Erhöhung des Heizkostenvorschusses, weil die Energie teurer geworden ist. Die Stadt Plön aber übernimmt die Kosten nicht. Das hat seinen Grund.

Valentina Schleicher kam zusammen mit ihrem Mann Alexander, der Bauingenieur war, 1996 als Spätaussiedler aus Russland. Plön wählten sie als ihre neue Heimat. Auch wenn sich das Paar inzwischen getrennt hat, kümmert sich Alexander Schleicher noch um die behördlichen Schreiben, die seine Frau erhält. Valentina Schleicher sagt: „Ich verstehe wenig von den Papieren.“

Heizkosten bei Hartz-IV: „Freiwillige Erhöhung der Vorauszahlungen ergibt keinen Sinn“

Bei der Berechnung des Heizkostenzuschusses wurde er stutzig. Die Wankendorfer Baugenossenschaft hatte die Vorauszahlung für 2022 angepasst. Sie beträgt statt bisher 53 Euro nun 63,60 Euro im Monat. So steht es zumindest in einem offiziellen Brief. Gas und Heizöl sind teuer geworden. Verständlich, sagt Schleicher. Viele Mieter dürften so gedacht haben. Das Schreiben über die Erhöhung reicht er ordnungsgemäß ins Plöner Rathaus weiter. Er glaubt an eine Formsache.

Doch die Stadt Plön schreibt zurück: „In ihrem Fall macht eine freiwillige Erhöhung der Vorauszahlungen für die Heizkosten keinen Sinn.“ Eine Nachzahlung bei den Heizkosten würde die Stadt Plön später ohnehin übernehmen. Weiter heißt es: „Eine freiwillige Erhöhung der Vorauszahlungen würde nur eine zeitliche Verschiebung der zu erwartenden Mehrkosten bedeuten.“

Das bestätigt auch der Sprecher der Stadt Plön, Frank Neufeind. Die Wankendorfer könne um die Erhöhung des Heizkostenzuschusses bitten, der Mieter müsse dem aber nicht Folge leisten. Insofern wäre es eine freiwillige Leistung der Frau, die die Stadt Plön nicht ausgleichen muss.

Sozialamt übernimmt Heizkosten bei Hartz-IV

Frank Neufeind betont: „Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, einen Vermieter oder einen Energieversorger mit Kapital zu versorgen.“ Das Sozialamt sichere den Lebensunterhalt der Betroffenen. Die genauen Heizkosten würden später von der Stadt Plön beglichen, sollten sie höher liegen als die geleisteten Abschlagszahlungen.

„Niemand darf in der kalten Wohnung sitzen“ Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung aufgefordert, angesichts steigender Energiepreise den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld mindestens zu verdoppeln. „Niemand darf im Winter in der kalten Wohnung sitzen, weil er sich Wärme nicht leisten kann“, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe. Es sei gut, dass die Ampel-Regierung einmalig einen erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen wolle. Eine Sprecherin des Bauministeriums hatte kurz vor Weihnachten gesagt, das Ressort arbeite an einem erhöhten Zuschuss zu den Heizkosten für Bezieher von Wohngeld. Sie stellte in Aussicht, dass das Geld im Sommer auf den Konten ankommen solle, rechtzeitig zur Nebenkostenabrechnung mit den Heizkosten für den Winter.

Valentina Schleicher glaubte bisher: Die Stadt Plön überweist ihr wie vorher 53 Euro für die Heizkosten. Die Wankendorfer würde von ihrem Konto dann 63,60 Euro abbuchen. Bisher muss sie mit dem Regelsatz von 449 Euro im Monat auskommen für Nahrung, Kleidung und Freizeit. Zum Leben hätte sie im Monat mit dem neuen Bescheid 10,60 Euro weniger. Das macht für sie einen Unterschied. Erst, wenn die Wankendorfer in 18 Monaten die genauen Heizkosten berechnet, könnte sie einen Teil des Geldes zurückbekommen. Falls überhaupt eine Rückzahlung ansteht.

Alexander Schleicher befürchtet aber, dass seine Frau trotz der Bekundungen der Stadt Plön den höheren Heizkostenzuschuss zahlen muss. Der Grund ist einfach: „Die Wankendorfer zieht das Geld per Lastschrift ein.“ Er sieht die Stadt Plön in der Verantwortung, die Kosten zu tragen, die der Vermieter verlangt. Das sei aus seiner Sicht das Gesetz.