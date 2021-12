Preetz

Noch vor wenigen Wochen drohte im Haushalt der Stadt Preetz für das kommende Jahr ein Millionendefizit. Die Lücke wurde vor allem durch die Mehrausgaben im Rahmen der Kita-Reform gerissen. Alle Ausschüsse durchforsteten noch einmal ihre Budgets und setzten an einigen Posten den Rotstift an. Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses präsentierte die Verwaltung noch eine Vorlage für einen Entwurf, in dem ein Loch von 357 200 Euro klaffte. Doch am Ende stand die schwarze Null.

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt immer einen ausgeglichenen Etat vorlegen. „Doch im Frühjahr dieses Jahres wurden die Auswirkungen der Kindergartenfinanzierung auf den laufenden Haushalt deutlich“, kritisiert Bürgermeister Björn Demmin die Belastungen durch die Kita-Reform. Die Stadtvertretung verabschiedete im Juni einen Nachtragshaushalt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 1,55 Millionen Euro. Doch das Ergebnis zum Jahresende fällt besser aus als erwartet, die Stadt rechnet sogar mit einem Jahresüberschuss.

Kita-Reform sorgt für Defizit

Doch die Mehrausgaben durch die Kita-Reform sorgten auch für 2022 wieder für ein großes Loch. Dabei sollte das neue Gesetz nicht nur für eine Festschreibung von Mindeststandards in der Kinderbetreuung und eine Deckelung der Elternbeiträge sorgen, sondern auch für eine finanzielle Entlastung der Kommunen, so Demmin. Doch das Minus von 1,5 Millionen Euro in diesem Jahr werde sich auch in den Folgejahren bis 2024 fortsetzen. „Die Hoffnungen, dass die Landesregierung diese Finanzierungsregelung überdenkt, haben sich bisher nicht bewahrheitet.“

Demmin berichtet, dass der Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung es in seiner jüngsten Sitzung geschafft hatte, die Aufwendungen in seinem Etat um 25 000 Euro zu reduzieren. Der Ausschuss Wirtschaft, Sport, Kultur legte nach: Der erste Abschlag für den Stadtmarketing-Verein Schusterstadt soll um 8000 Euro reduziert werden. Der Verein hatte in Plus in seiner Kasse, nachdem zahlreiche Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren.

Kämmerer durchforstet Haushalt auf Einsparpotenziale

Auch Kämmerer Jens Ehrig durchforstete noch einmal den kompletten Haushaltsentwurf. So verbesserten sich die Zahlen im Budget des Bürgermeisters in den Bereichen EDV-Angelegenheiten und Bürgerservice.

Das sind die großen Investitionen in Preetz In der Anlage des Haushaltentwurfs für 2022 findet sich eine Liste mit den Investitionsmaßnahmen. Das sind die größten Investitionen: – 2,1 Millionen Euro für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wakendorf – 584 000 Euro für die Dachsanierung der Hermann-Ehlers-Schule, 600 000 Euro für die Heizzentrale und 234 600 Euro für die Digitalisierung an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule – 235 600 Euro für die Flutlichtanlagen im Sportzentrum – 125 100 Euro für digitale Info-Stelen – jeweils 500 000 Euro als Baukostenzuschuss für den Abwasserzweckverband und den Radwegbau Dänenkamp sowie 600 000 Euro für den Ausbau Drosselweg, 158 000 Euro für Straßenreinigung/Maschinen, 100 000 Euro für die neuen Bahnhaltepunkte Klinik und Glindskoppel.

Weitere Einsparungen erwarte man bei der Kreisumlage (73.000 Euro) und Personalkosten (150.000 Euro) durch eine Wiederbesetzungsverzögerung. Die gelte allerdings nicht im Kita-Bereich. „Da rechnen wir weiterhin mit dem 2er-Schlüssel pro Gruppe“, betont Demmin. Die Stadt hatte den Kindergarten Leuchtturm bis Jahresende schließen müssen, weil es nicht genug Personal gab. Inzwischen wurde jedoch neues Personal gefunden. Die Kita soll im Januar wieder starten.

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

„Der dicke Batzen kam dann aber im Bereich Gewerbesteuer“, berichtet Demmin. Normalerweise werden Einnahmen von 2,6 bis drei Millionen Euro angesetzt. Doch in den vergangenen Jahren sprudelten die Mehreinnahmen. Hauptgrund war der Boom in den Handwerksbetrieben. „In diesem Jahr haben wir schon jetzt 4,7 Millionen Euro veranlagt“, so der Bürgermeister. „Wir sind deshalb etwas optimistischer herangegangen.“ Man habe den Posten für die Gewerbesteuer im Haushalt 2022 nun mit 3,8 Millionen Euro angesetzt.

Das ergibt einen Haushalt mit Aufwendungen und Erträgen, der bei 36,7 Millionen Euro landet. Der Anteil bei der zu erwartenden Einkommensteuer liegt bei 7,5 Millionen Euro und bei der Umsatzsteuer bei 900 000 Euro. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen müssen neue Kredite in Höhe von 5,5 Millionen Euro aufgenommen werden. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2021 voraussichtlich 25,67 Millionen Euro.

Der Haupt- und Finanzausschuss zeigte sich zufrieden mit dem ausgeglichenen Ergebnis im Haushaltsentwurf und nahm ihn einstimmig an. „Es ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen – nun wir sind glücklich, dass wir die schwarze Null geschafft haben“, kommentiert Demmin die Einsparbemühungen. Er erwarte aber vom Land, dass bei der Kita-Reform noch einmal nachgesteuert werde.