Heidkate

Die Diskussion um angekündigten Einschränkungen beim Parken in Heidkate – insbesondere für Wohnmobile – geht in die nächste Runde. Für solche Beschränkungen spricht sich nun auch der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Plön, Fritz Heydemann, aus.

„Ist es wirklich eine ‚Katastrophe‘, wie Wohnmobilisten und Surfer meinen, wenn das Parken und Nächtigen auf der Trockenrasenfläche in Heidkate nicht mehr uneingeschränkt gestattet wird?“, fragt der Umweltschutzaktivist in einer Zuschrift an die Redaktion und reagierte damit auf Proteste gegen die Einschränkungen (wir berichteten).

Nabu-Chef: „Trockenrasen ist an Ostseeküste fast schon verschwunden“

Den Gegnern der Beschränkungen rät er, sich auf das besinnen, was sie als Touristen angeblich ja selber wollen: die Natur zu erhalten. Trockenrasen seien extrem zurückgegangen, auch im Kreis Plön. Erstreckten sich früher Trockenrasen und Heiden – siehe Ortsname Heidkate – über weite Teile der Ostseeküste, seien sie inzwischen hauptsächlich durch touristische Nutzung und Bebauung selbst dort bis auf winzige Reste verschwunden.

Dieser Lebensraumverlust habe nicht nur eine auf trockene, nährstoffarme Standorte spezialisierte Flora hart getroffen, sondern auch zahlreiche Tierarten, insbesondere Insekten. Dazu zählen nach Angaben Heydemanns beispielsweise solitär lebende Grabwespen- und Bienenarten.

Parkraum in Heidkate: Auch andere Experten raten zu Beschränkungen

Dass deren in den sonnendurchwärmten Sandböden des Trockenrasens gegrabene Brutröhren ebenso wie empfindliche Pflanzen von schweren Fahrzeugen immer wieder kaputtgefahren werden und dadurch ein gesetzlich geschütztes Biotop erheblich beeinträchtigt wurde, scheine die Wohnmobilbesitzer wenig zu berühren. Stattdessen pochten sie auf die Freiheit kostenlosen Strandparkens, anstatt auf die Nutzung der besonders sensiblen Flächen zu verzichten oder auf zwar gebührenpflichtige, aber reguläre Plätze auszuweichen.

Auch andere Experten wie Dr. Erik Christensen von der AG Geobotanik in Schleswig-Holstein kalgte: immer mehr Wohnmobile nähmen immer weniger Rücksicht auf die Natur. Seine Schlussfolgerung: Die Parkplatznutzung in Heidkate könne wegen des vorhandenen Trockenrasen-Biotops nicht wie bislang erfolgen (wir berichteten).