Siegfried Jaeckel: Nur wenige Heikendorfer dürften mit diesem Namen etwas anfangen können. Dabei lebte der einst weltweit geschätzte Zoologe (Spezialgebiet Weichtiere) fast fünf Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1986 in seinem Haus am Kolonnenweg, das von innen ausgesehen haben muss wie eine Mischung aus Völkerkunde- und Naturkundemuseum. Es beherbergte 60.000 akkurat nach Gattungen sortierte Schnecken und Muscheln sowie eine anthropologische Sammlung von Kriegsschilden, Antilopenhörnern, Speeren, Pfeilen bis hin zu Kultfiguren aus der Südsee.

Zu dieser exotischen Region hatte Jaeckel zeitlebens eine besondere Beziehung: Schließlich kam er 1907 auf Samoa als erster Weißer zur Welt. Darauf bezieht sich auch der Titel eines Buches („Nach Samoa“), das Hinrich Siedenburg über den Onkel seiner Frau geschrieben hat. Über ein Leben voller Extreme, das den Wissenschaftler von der Südsee über Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) nach Berlin, über Weltkriegs-Schlachtfelder bis zur Ostseeküste in Heikendorf führte.

Hinrich Siedenburg hat das abenteuerliche Leben des ehemals international geschätzten Weichtier-Experten und Wahl-Heikendorfers Siegfried Jaeckel in einem Buch beschrieben. Quelle: Jürgen Küppers

Dass er dort in seinem Haus als Privatgelehrter weitgehend unbemerkt seinen wissenschaftlichen Studien zu Schnecken, Tintenfischen und Muscheln nachging, dabei sogar wissenschaftliche Standardwerke verfasste, dürften heute nur noch Malakologen (Weichtierforscher) wissen.

Dabei sorgte Siegfried Jaeckel immer wieder für Aufsehen. Seine Taufe auf Samoa gerät in der Kathedrale von Apia zum gesellschaftlichen Ereignis mit allen Würdenträgern der Kolonie. Die Einheimischen nennen ihn „Papalangi lai kiki“ (kleiner Himmelszerschmetterer) weil die Familie 1906 auf einem Schiff mit weißen Segeln langsam auf die Insel zusteuerte – so, als käme es direkt aus den Wolken.

Mit 21 Jahren jüngster Doktor im Deutschen Reich

Als junger Mann macht Siegfried erst mit Auszeichnung das Abitur, studiert dann wie ein Wilder (Landwirtschaft, Botanik, Zoologie, Chemie, Physik, Paläontologie, Mineralogie, Philosophie), wird mit 21 Jahren des „Reichspräsidenten von Hindenburgs jüngster Doktor“ mit einer Arbeit über Bienenkunde.

Autor liest aus seinem Buch im Künstlermuseum Hinrich Siedenburg liest am Donnerstag, 21. Oktober ab 19 Uhr im Künstlermuseum Heikendorf (Teichtor 9) aus seinem Buch „Nach Samoa“. Der Eintritt kostet fünf Euro und beinhaltet ein Getränk. Um telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 0431/24 80 93 während der Öffnungszeiten des Museums (Donnerstag bis Sonnabend 14 bis 17 Uhr; Sonntag 11 bis 17 Uhr) wird gebeten. Das Buch „Nach Samoa“ (Klappenbroschur, 496 Seiten inklusive historischer Fotos und weiterer Abbildungen) ist im ihleo-Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro, ISBN: 978-3-940926-98-2

Doch die aufstrebenden Nazis bremsen die akademische Karriere des Nicht-Parteimitglieds. Siegfried Jäckel findet keine vernünftige Stelle, wird dann aber im Norden doch fündig. 1930 übersiedelt er nach Heikendorf, tritt eine Stelle als Fischereibiologe der „Preußischen Kommission zur wissenschaftlichen Erforschung der deutschen Meere“ an der damaligen „Biologischen Reichsanstalt“ in Kitzeberg an.

„Entschleierer der Schlei“

Seine wissenschaftlichen Themen sind damals unter anderem: „Die Schlei und ihre Fischereiwirtschaft“, „Fischsterben in der westlichen Ostsee und ihre Gründe“, „Das Brackwasser der Schlei, des Nordostsee-Kanals und anderer schleswig-holsteinischer Küstengewässer“. Er bekommt einen neuen Titel, man nennt ihn nun den „Entschleierer der Schlei“.

Dann zerstört der Krieg fast alles. Als Unteroffizier kämpft Jaeckel in Polen, Frankreich, Russland bis in den Ural, wird in einer Außenstelle des Konzentrationslagers Stutthof als Seuchenbekämpfer eingesetzt. Als er im Mai 1945 nach Heikendorf zurückkehrt, folgt der nächste Schock: Seine Ehefrau Elsa, die er in Heikendorf kennenlernte, ist verschwunden. Erst Jahre später erfährt Siegfried Jaeckel den wahren Grund: Sein Frau wurde in den letzten Kriegswochen von russischen Soldaten verschleppt, die Strapazen in einem sibirischen Arbeitslager überlebte sie nicht.

Eine Schneckenart trägt Jaeckels Namen

Auch beruflich bekommt Jaeckel kein Bein mehr auf die Erde. Einen festen Job am Zoologischen Institut der Uni Kiel bekommt er nicht, „vermutlich weil er ein schwieriger, oft unzuverlässiger Charakter war“, glaubt Buchautor Hinrich Siedenburg.

So lebt das einst so hoffnungsvolle Forschertalent bis zu seinem Tod 1986 als Privatgelehrter von wissenschaftlichen Gelegenheitsaufträgen, ordnet in seinem Heikendorfer Haus mit Blick auf die Förde seine riesige Sammlung, die heute im Museum „Haus der Natur“ in Cismar zu sehen ist. Dort kündet eine Tafel von einem bleibenden Andenken an den Weichtier-Forscher. 1987 wurde eine Schließmuskel-Schneckenart nach ihm benannt: Albinaria jaeckeli.