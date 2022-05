Heikendorf: Ehemalige Grundschule wird zur Flüchtlingsunterkunft

Amt Schrevenborn

Die Feldbetten stehen nebeneinander, neue Wände sind hochgezogen worden, Strom und Wasser funktionieren wieder. In Heikendorf ist die ehemalige Grundschule am Schulredder zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden.

50 Ukrainer und Ukrainerinnen sollen hier Schutz finden können. Zwei Familien werden wohl auch schon bald kommen, weil sie aus ihrer jetzigen Notunterkunft in der Jugendherberge in Schönberg ausziehen müssen, teilte Juliane Bohrer, Amtsdirektorin, mit. Der Grund: Der Kreis Plön schließt die Notunterkunft. Sie werde nicht mehr gebraucht.

Dafür errichtete das Amt Schrevenborn in Heikendorf nun eine. Das Schulgebäude stand lange leer. Die Gemeinde überlegt, die Schule zu einem Restaurant umzubauen. Auch der Schulhof könnte komplett neu gestaltet werden. „Bis das so weit ist, dauert es noch“, sagte Amtsvorsteher Hans-Herbert Pohl. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Bauausschusses in Heikendorf.

Bis dahin sollen die Flüchtlinge jetzt hier einziehen. Die Klassenzimmer sind extra verkleinert worden, damit die einzelnen Familien einen eigenen Raum und Privatsphäre haben. Zwischen 25 und 50 Quadratmetern sind die Zimmer groß. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss gibt es jeweils eine Gemeinschaftsküche. Die sanitären Anlagen sind ebenfalls hergerichtet worden.

Heikendorf: Ukrainer können Tiere mitbringen

Noch sieht es etwas trostlos in der alten Schule aus. Die Feldbetten in den Zimmern knatschen, wenn man sich darauf setzt. In der oberen Küche, die ins ehemalige Lehrerzimmer gebaut wurde, sind drei Herde angeschlossen worden. Daneben eine Spüle zum Abwaschen. Davor ein riesiger Tisch, auf dem das Geschirr noch in seinen Kartons steht. Die Wände sind kahl. „Das wohnliche Gestalten kommt mit den Menschen“, sagte Juliane Bohrer. Sie hofft, dass sich Ukrainer und Ukrainerinnen es sich hier etwas gemütlich machen können. „Wir wollen das Beste draus machen.“

Daher möchte das Amt auch die Ukrainer und Ukrainerinnen aufnehmen, die Tiere mitbringen. Sie sollen im Erdgeschoss wohnen können, die Flüchtlinge ohne Tiere im oberen Stockwerk.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Umbau kostete die Gemeinde einen unteren sechsstelligen Bereich, wie Juliane Bohrer sagte. Wie teuer genau er genau war, kann sie nicht sagen. „Wir prüfen derzeit noch Fördermöglichkeiten.“ Sie vertraut darauf, dass das Land die Kommunen nicht alleine lässt.

Lesen Sie auch Schwentinental: Alte Tennishalle wird zur Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine

Das Amt hat nicht nur für Heikendorf Pläne. Auch in Mönkeberg und in Schönkirchen sollen Unterkünfte entstehen. „Bevor wir alles umbauen, wollen wir erst einmal abwarten, ob der Bedarf überhaupt da ist“, sagt die Amtsdirektorin. In Mönkeberg könnte dann der ehemalige AWO-Kindergarten am „Alten Sportplatz“ umgebaut werden. In Schönkirchen könnten Container aufgestellt werden. Falls das nicht ausreichen sollte, könnte in Schönkirchen zusätzlich noch die Ferdinand-Geest-Halle zu einer Notunterkunft umfunktioniert werden.