Heikendorf

Besondere Ehre für das Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf, das nun offiziell einen neuen Titel führen darf: „Jugend forscht“-Schule des Jahres 2021. Verliehen wurde er vom Bildungsministerium des Landes für die bereits in der Unterstufe einsetzende systematische Förderung der Kinder und Jugendlichen in sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) – und das nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite der gesamten Schülerschaft. Am Montag kam Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nach Heikendorf, um die Auszeichnung inklusive des entsprechenden Plexiglasschildes persönlich zu überreichen.

Bereits im vergangenen Jahr heimste das Gymnasium den Titel „Jugend forscht-Schule 2020“ ein, mit dem die Veranstalter des Wissenschaftswettbewerbes besonders erfolgreich teilnehmende Schulen mit regelmäßig vorderen Plätzen auf Regional-, Landes- oder Bundesebene auszeichnen. „Doch um Titel geht es uns nicht in erster Linie, wir wollen möglichst viele Schüler für Technik, Informatik und Naturwissenschaften begeistern“, erklärt Oberstufenleiter Wilfried Wentorf, „besonders die Mädchen, von denen viele gar nicht wissen, dass sie dazu Talent haben.“

Die Bildungsministerin informierte sich auch über abgeschlossene sowie künftige Forschungsprojekte an der Schule wie das von Marleen Duhnke (re.) und Ammi Olssson zu einer Öko-Sonnencreme. Quelle: Jürgen Küppers

Mit Quiz und Rallye spielerisch zur Naturwissenschaft

Damit sich die Mädels überhaupt an die von ihnen oft als „trocken“ empfundene Thematik herantrauen, hat das Gymnasium spielerisch anmutende Formate vom Quiz über Planspiel bis hin zur Rallye entwickelt. Dabei wetteifern manchmal Schülerinnen und Schüler einer Klasse um Punkte, manchmal treten auch ganze Klassen gegeneinander an. „Dabei kann man schon ganz gut erkennen, welche noch unentdeckten Talente wir in unseren Reihen haben“, berichtet Wilfried Wentorf.

Dabei gehe es zwar auch, aber „beileibe nicht nur“ um weiterhin gute Platzierungen des Gymnasiums bei so renommierten Wettbewerben wie „Jugend forscht“ oder MINT-Olympiaden. „In erster Linie wollen wir aber in der ganzen Breite unserer Schülerschaft Lust machen auf ein Studium oder einen Job im MINT-Bereich.“ Das beginne schon mit ersten kleinen „Mini-Forschungsprojekten“ in der Forscher-AG in den Klassenstufen fünf und sechs.

Ministerin lobte Engagement des Gymnasiums für MINT-Fächer

Diese mustergültige, systematische Heranführung lobte auch Bildungsministerin Karin Prien im Rahmen der kleinen Feierstunde: „Wie hier Neugier geweckt und Lust gemacht wird auf große Zukunftsthemen, die uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen werden, ist vorbildlich. Insofern hat das Gymnasium Heikendorf die Auszeichnung auch redlich verdient.“

Möglicherweise bedeute die Auszeichnung ja einen weiteren Motivationsschub der Schule für das kommende Jahr, wenn Lübeck Austragungsort des „Jugend forscht“-Bundeswettbewerbs 2022 ist. „Es würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das Heinrich-Heine-Gymnasium den Sprung ins Bundesfinale schaffen würde“, erklärte die Ministerin.

Nächstes Projekt: Dämmstoff aus Wegwerf-Plastikflaschen

Die Vorbereitungen für das anstehende wissenschaftlich geprägte Kräftemessen grauer Zellen laufen jedenfalls schon auf Hochtouren. Derweil tüftelten Schülerinnen und Schüler an nachhaltigen Lösungen zum Thema Öko-Dämmung und Dach-Photovoltaik. Dabei versuchen die Teams, aus Wegwerf-Kunststoffflaschen Fasern für Dämmstoffe zu gewinnen. Oder effektive Solarpaneele gleich in Dachziegel einzubauen.