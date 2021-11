Heikendorf

Über 2100 Menschen im Kreis Plön infizierten sich bisher mit dem Coronavirus. In der vergangenen Woche traf es auch eine junge Familie in Heikendorf. Den Vater und seine zwei Söhne hat es erwischt. Die Mutter ist bisher offenbar virusfrei. Sie wundern sich über die geltenden Quarantäne-Regeln. Kann es wirklich sein, dass Vater und Mutter sich nicht isolieren mussten, nachdem zunächst nur ihr siebenjähriger Sohn das Virus hatte?

Bei einer Spielkameradin angesteckt

Der Fall begann ganz normal. Der Siebenjährige hatte abends heftige Kopf- und Gliederschmerzen. Auch am nächsten Tag fühlte er sich nicht gut. Am übernächsten turnte und tobte er wie immer. „Wir haben dann plötzlich eine Nachricht von einer Freundin bekommen, dass ihre kleine Tochter positiv getestet worden war“, sagt die Mutter. Klar, der Lütte musste nun auch zum PCR-Test, weil er ja Symptome gezeigt hatte. Ergebnis: Auch er trug das Virus in sich, auch wenn er aktuell frei von Beschwerden war.

Jetzt geschah etwas, was die Eltern völlig verwunderte. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes eröffnete ihnen, dass sie als vollständig Geimpfte nicht in Quarantäne müssten. Es gab keine Kontaktbeschränkung irgendwelcher Art. Einkaufen, Arbeit, Freunde treffen – alles hätten sie wie bisher ausüben können.

Zahlreiche Impfdurchbrüche im Kreis Plön

Dabei belegen die Infektionszahlen im Kreis Plön: In rund der Hälfte der noch aktiven Corona-Fälle handelt es sich um bereits immunisierte Personen. Es gibt zahlreiche Impfdurchbrüche. Geimpfte können auf diese Weise das Virus weitertragen.

Weiter wie bisher? Das machten die beiden Heikendorfer aber nicht, sondern verordneten sich selbst eine Quarantäne. Mehr noch. Sie ließen für sich und den zweiten Sohn einen PCR-Test machen. Das Ergebnis: Vater und der elfjährige Bruder hatten Corona. „Gut, dass wir vorsorglich in Quarantäne gegangen sind.“ Mit Sicherheit hätte man weitere Erwachsene und Kinder angesteckt.

Gesundheitsamt Plön folgt den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts

Das Gesundheitsamt des Kreises bestätigt: Geimpfte Angehörige im Kreis Plön, die keine Symptome zeigen, müssen nicht in Quarantäne. Man gehe dabei nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vor. Dort heißt es tatsächlich zum Thema Nachverfolgung: „Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen oder genesene Personen ... sind nach Exposition zu einem bestätigten Sars-Cov2-Fall von Quarantäne-Maßnahmen ausgenommen.“ Erst, wenn die geimpfte Person auch Symptome zeigt, sollten Test und Isolation folgen.

Die Heikendorfer Familie informierte sofort 20 weitere Familienangehörige und Spielkameraden ihrer Kinder, zu denen es enge Kontakte gegeben hat. Bisher zeigten sich bei keiner weiteren Person Corona-Symptome. Die Weitergabe des Virus scheint abgebrochen zu sein.

Das Ehepaar mit seinen beiden Söhnen hat es bald überstanden. Der ungeimpfte Elfjährige bleibt bis zum 24. November in Quarantäne. Sein Vater und sein Bruder dürfen schon vorher ihr normales Leben wieder aufnehmen.

Eine Mutter, die ihr Kind am Heinrich-Heine-Gymnasium in Heikendorf hat, berichtet von ähnlichen Fällen an der Schule und wundert sich über das Vorgehen des Gesundheitsamtes. In der Klasse ihrer Tochter sind mittlerweile drei Kinder mit einem PCR-Test positiv getestet worden. „Das Gesundheitsamt Plön ließ kein anderes Familienmitglied testen, und alle Geimpften dürfen weiter uneingeschränkt handeln.“

Sie fordert PCR-Tests in allen Klassen mit Corona-Fällen und strengere Quarantäne-Regeln auch für Geimpfte. Die Eltern in Heikendorf seien sehr in Sorge. Es gebe immer mehr Fälle.