Heikendorf

In den frühen Morgenstunden ist in Heikendorf Schönkamp am Dienstag ein Carport Opfer der Flammen geworden. Das angrenzende Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 3.30 Uhr bemerkten laut Polizei die Bewohner den Brand des Carports. Das Feuer breitete sich demnach aus, der Unterstand geriet binnen kurzer Zeit in Flammen. Die darin geparkten Autos wurden zerstört.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen, die Feuerwehrmänner konnten es offenbar vor schlimmerem Schaden bewahren. Die Kriminalpolizeistelle Plön hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.