Heikendorf/Mönkeberg

Diesen 30. Oktober müssen sich viele Mönkeberger und Heikendorfer dick angestrichen haben in ihren Terminkalendern. Denn das nun schon zum fünften Mal gebotene Event „Ostsee-Lichtermeer“ wollte sich offenbar niemand entgehen lassen. Mehr als 600 Besucher drängten sich am Sonnabend allein auf der Heikendorfer Promenade am Hauptstrand um sich diesem Abendzauber aus Lichtern, Klängen, Speisen hinzugeben.

Neben Heikendorf und Mönkeberg beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder jede Menge andere Ostseeanrainer-Gemeinden von der Flensburger Förde im Norden bis hinunter zur Lübecker Bucht an der von der Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) initiierten landesweiten „Lichtermeer“-Aktion.

Einstimmung auf die Adventszeit auf der Promenade in Heikendorf

Und die scheint sich in Heikendorf offenbar steigender Beliebtheit zu erfreuen. Über den Andrang auf und vor dem Hauptstrand staunte sogar Kristin Reischke, die das Heikendorfer „Lichtermeer“als Mitarbeiterin in der Tourismus-Stabsstelle des Amtes in Zusammenarbeit mit dem Hotel Seeblick organisiert hatte: „Man spürt die ungeheure Sehnsucht der Menschen, endlich wieder etwas gemeinsam mit anderen zu erleben.“

Endlich wieder etwas erleben wollte auch Reinhard Busch, der es sich mit Mutter Hanna Busch (90), Ehefrau Sabine und Freunden auf einer Promenaden-Bank bequem gemacht hatte. Für Getränke und Speisen mussten sie sich nicht in die langen Schlangen vor Imbiss-Ständen oder Food-Trucks einreihen. „Das haben wir alles dabei“, berichtete der Schönkirchener.

Hoch die Thermotassen: Reinhard, Sabine und Hanna Busch (v. li.) hatten es sich beim „Lichtermeer“ in Heikendorf unter anderem mit mitgebrachtem Glühwein aus der Thermoskanne bequem gemacht. Quelle: Jürgen Küppers

„Diese Atmosphäre gibt es doch nur hier“

Das Angebot im Picknickkorb diente schon als eine Art Einstimmung auf die Adventszeit: Kekse, Kuchen und Punsch aus der Thermoskanne. „Wir haben halt richtig aufgefahren, um diese einzigartige Stimmung genießen zur können“, ergänzte Sabine Busch.

Zu solchen Selbstversorgern zählte auch das Damentrio, das es sich auf einer Bank mit Sekt bequem gemacht hatte. „Wir hatten eben keine Lust, lange anzustehen“, erklärte die Heikendorferin Heidi Rönnau, die mit Tochter Melanie und deren Freundin Miriam Berger zum Event gekommen war – und das schon zum fünften Mal. „Das muss man doch erlebt haben“, ergänzte Melanie Rönnau, „diese Atmosphäre gibt es doch nur hier“.

Zwischen Sommerabschied und Adventsvorfreude

Um diese besondere Stimmung zwischen maritim geprägten Sommer-Abschied und Adventsvorfreude zu erzeugen, hatten sich die Organisatoren allerhand Mühe gegeben. Scheinwerfer tauchte die Bäume an der Promenade in unwirtliches Purpur, im Strandsand leuchteten Heerscharen von Windlichtern. Und ein blau illuminierter Engel sorgte bei Kleinen und Großen gleichermaßen für Aufsehen, als er gemessenen Schrittes durch die Besucherreihen stolzierte.

Kein Wunder, das der Walking-Act von „Monsieur Papillon“ vom Lübecker Theater Liebreiz mit seinen blauen Flügeln aus lauter LED-Lämpchen das wohl meist fotografierte Motiv des Abends war. Auch für Live-Musik hatten die Veranstalter gesorgt – unter anderem mit den Duos „Black Ivy“ und „Kallisto“ aus Heikendorf.

Ganz persönlicher Laternelauf

Doch den meisten Spaß hatten wohl die Kinder, die ihren ganz persönlichen Laternelauf am Strand vor ihrer Haustür veranstalteten. So wie die Freundinnen Niele, Rike, Nele und Klara aus Heikendorf. Die zehnjährigen Mädels trugen mit Stolz ihre Laternen und Leuchtstäbe vor sich her. „Heißt ja schließlich auch Lichtermeer“, betonten die Vier unisono, „und Spaß macht’s sowieso.“